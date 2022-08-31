Угорщина підписала договір із "Газпромом" на додаткові постачання газу, – МЗС країни

За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, з 1 вересня країна додатково отримуватиме з РФ 5,7 млн кубометрів газу щодня.

Угорщина підписала договір із "Газпромом" на додаткові постачання газу з Росії. Про це заявив глава МЗС Петер Сіярто, повідомляє російське агентство РБК.

За словами глави зовнішньополітичного відомства, з 1 вересня країна додатково отримуватиме з РФ 5,7 млн кубометрів газу щодня замість 2,6 млн кубометрів у серпні.

Довгостроковий контракт щодо газу Угорщина та російський "Газпром" підписали у серпні минулого року. Згідно з досягнутими домовленостями, постачання газу з РФ триватиме аж до 2036 року.

Спочатку контракт передбачав імпорт 4,5 млрд кубів на рік, тобто близько 12,3 млн на добу.

Як пишуть "РИА Новости", додаткові постачання газу відбуватимуться по "Турецькому потоку". Це газопровід з Анапського району Краснодарського краю РФ, що проходить через територію Сербії.

Про те, що Угорщина готується підписати контракт із "Газпромом", глава МЗС заявив 29 серпня.

"Подобається нам це чи ні, але ми продовжимо переговори з росіянами про збільшення постачання газу до Угорщини. Найближчими днями ми це доопрацюємо з "Газпромом" і підпишемо угоду, за якою ми могли б отримати більше добових постачань", — коментував угорський дипломат.

Нагадаємо, Угорщина дозволила Росії будувати АЕС "Пакш ІІ" на своїй території. До цього "Росатом" тривалий час вимагав отримання ліцензії для будівництва атомної електростанції в Євросоюзі.

Раніше ми розповідали про те, що Росія відновила постачання нафти до Угорщини та Словаччини нафтопроводом "Дружба". Чехія, своєю чергою, відмовилася від російського імпорту.