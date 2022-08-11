Росія відновила постачання нафти в Угорщину та Словаччину нафтопроводом "Дружба"

Угорська компанія MOL заявила про сплату за користування українською ділянкою трубопроводу. Чехія відмовилася від імпорту, стратегічних запасів нафти вистачить на 90 днів.

Російська компанія "Транснафта" й угорська енергетична група MOL заявили про відновлення постачання нафти трубопроводом "Дружба". Про це повідомило "Радіо Свобода".

Цим трубопроводом Росія постачала нафту в Угорщину, Словаччину та Чехію. Південна ділянка трубопроводу проходить територією України.

[ + – ] Карта постачання нафти нафтопроводом "Дружба"

Українська державна компанія "Укртранснафта" з 4 серпня припинила прокачування нафти південною гілкою "Дружби". Російська "Транснафта" не змогла сплатити за послуги транзиту через європейські санкції.

Угорська компанія MOL 10 серпня повідомила про сплату за користування українською ділянкою трубопроводу, тому постачання можуть відновити за кілька днів.

Радник президента "Транснафти" Ігор Дьомін заявив про відновлення прокачування нафти південною гілкою "Дружби" в Угорщину та Словаччину. Прессекретар словацького НПЗ Slovnaft Антон Молнар сказав "РІА Новини" про надходження нафти в Словаччину.

"Slovnaft і MOL хочуть далі відігравати роль активного посередника в пошуку довгострокового рішення в умовах, що змінилися, викликаних регулюванням із боку ЄС. Внесені зараз платежі будуть із російською стороною приведені у відповідність у межах взаєморозрахунків", — поінформував Молнар.

Постачання трубопроводом "Дружба" — Чехія відмовилася від російської нафти

Помічниця голови чеської компанії Transpetrol Лінда Вашковичова заявила, що Чехія не поновлюватиме постачання нафти південною гілкою трубопроводу "Дружба".

Голова Міністерства промисловості й торгівлі Чехії Йозеф Сікела розповів, що Прага та Варшава шукають рішення щодо постачання. За його словами, Чехія має стратегічні запаси нафти на 90 днів.

[ + – ] У Чехії впевнені, що зупинка постачання нафти трубопроводом "Дружба" не обмежить роботу місцевих НПЗ

Видання České noviny пише, що нафту в країні переробляє компанія Orlen Unipetrol, що належить польській PKN Orlen. НGP Orlen Unipetrol у містах Литвинів та Кралупі-над-Влтавоу забезпечили себе сирою нафтою, і виробництво перебуває на запланованому рівні, зазначив представник Unipetrol Міхал Прохазка.

За словами голови чеського Мінпромторгу, зупинка постачання нафти трубопроводом "Дружба" не обмежить діяльність чеських НПЗ. Чеський державний оператор MERO має запаси нафти на кілька днів, зауважив він.

Фокус раніше писав, що внаслідок повномасштабної війни Москва захопила українські родовища корисних копалин, у тому числі запаси титанової та залізної руд, літію та вугілля.

Нагадаємо, що країни Південної Європи активно імпортують російську нафту Urals. Особливо зріс обсяг постачання в порти Італії й Туреччини.