Россия возобновила поставки нефти в Венгрию и Словакию по нефтепроводу "Дружба"

Венгерская компания MOL заявила об уплате за пользование украинским участком трубопровода. Чехия отказалась от импорта, стратегических запасов нефти страны хватит на 90 дней.

Российская компания "Транснефть" и венгерская энергетическая группа MOL заявили о возобновлении поставок нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщило "Радио Свобода".

По этому трубопроводу Россия поставляла нефть в Венгрию, Словакию и Чехию. Южный участок трубопровода проходит по территории Украины.

[ + – ] Карта поставок нефти по нефтепроводу "Дружба"

Украинская государственная компания "Укртранснефть" с 4 августа прекратила прокачку нефти по южной ветке "Дружбы". Российская "Транснефть" не смогла оплатить услуги транзита из-за европейских санкций.

Венгерская компания MOL 10 августа сообщила об уплате за пользование украинским участком трубопровода, поэтому поставки могут возобновить через несколько дней.

Советник президента "Транснефти" Игорь Демин заявил о возобновлении прокачки нефти по южной ветке "Дружбы" в Венгрию и Словакию. Пресс-секретарь словацкого НПЗ Slovnaft Антон Молнар сказал "РИА Новости" о поступлении нефти в Словакию.

"Slovnaft и MOL хотят далее играть роль активного посредника в поиске долгосрочного решения в изменившихся условиях, вызванных регулированием со стороны ЕС. Внесенные в настоящее время платежи будут с российской стороной приведены в соответствие в рамках взаиморасчетов", – проинформировал Молнар.

Поставки по трубопроводу "Дружба" – Чехия отказалась от российской нефти

Помощник главы чешской компании Transpetrol Линда Вашковичова заявила, что Чехия не станет возобновлять поставки нефти по южной ветке трубопровода "Дружба".

Глава Министерства промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела рассказал, что Прага и Варшава ищут решение по поставкам. По его словам, у Чехии есть стратегические запасы нефти на 90 дней.

[ + – ] В Чехии уверены, что остановка поставок нефти по трубопроводу "Дружба" не ограничит работу местных НПЗ

Издание České noviny пишет, что нефть в стране перерабатывает компания Orlen Unipetrol, принадлежащая польской PKN Orlen. НGP Orlen Unipetrol в городах Литвинов и Кралупи-над-Влтавоу обеспечили себя сырой нефтью и производство находится на запланированном уровне, отметил представитель Unipetrol Михал Прохазка.

По словам главы чешского Минпромторга, остановка поставок нефти по трубопроводу "Дружба" не ограничит деятельность чешских НПЗ. Чешский государственный оператор MERO располагает запасами нефти на несколько дней, заметил он.

Фокус ранее писал, что в результате полномасштабной войны Москва захватила украинские месторождения полезных ископаемых, в том числе запасы титановой и железной руд, лития и угля.

Напомним, что страны Южной Европы активно импортируют российскую нефть Urals. Особенно вырос объем поставок в порты Италии и Турции.