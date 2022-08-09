"Укртранснефть" прекратила прокачку российской нефти в Венгрию, Чехию и Словакию

В российской компании "Траснефть" подтвердили, что не смогли оплатить транзит якобы из-за санкций ЕС, поэтому "Укртранснефть" остановила прокачку. Транспортировка сырья проходила через южную ветку нефтепровода "Дружба".

Украинская государственная компания "Укртранснефть" с 4 августа остановила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба". По ней сырье поступало в Венгрию, Словакию и Чехию. Об этом заявили в пресс-службе российской компании "Транснефть", передает "РИА НОВОСТИ".

В "Транснефти" заявили, что не смогли оплатить услуги транзита продуктов из-за санкций Европейского Союза.

Спикер компании Игорь Демин заявил, что "Укртранснефть" полностью остановила прокачку нефти по южной ветке "Дружбы" утром 4 августа. Однако транзит сырья продолжается через Беларусь в сторону Польши и Германии. Он добавил, что украинская нефтетранспортная компания прокачивает нефть в европейские страны по полной предоплате.

"При осуществлении платежа за транзит по территории Украины денежные средства были возвращены на счет ПАО "Транснефть". Газпромбанк, обслуживающий платежи, уведомил нас, что платеж возвращен в связи со вступлением регламента Евросоюза, то есть седьмого пакета санкций", — сказал Демин.

Демин добавил, что "Транснефть" проинформировала Министерство энергетики РФ, "Укртранснефть" и грузоотправителей, которые поставляли ресурсы в эти страны, о том, что деньги не проходят и платеж невозможно произвести.

Также он заявил, что российская компания прорабатывает альтернативные пути оплаты услуг для украинского предприятия. "Транснефть" обратилась в российский "Газпромбанк", чтобы получить от европейского регулятора разрешения на проведение платежей по договору с "Укртранснефтью".

В украинской компании на момент написания материала заявления российской "Транснефти" никак не прокомментировали.

Напомним, 31 мая ЕС согласовал шестой пакет санкций против России, в котором предусмотрено эмбарго на импорт российской нефти. В рамках нового пакета санкций к концу 2022 года под запрет попадет 90% импорта российской нефти в страны ЕС. Однако тогда в Брюсселе решили не перекрывать импорт российского энергоносителя через нефтепровод "Дружба", от которого зависит Венгрия.

20 июля послы ЕС согласовали седьмой пакет санкций против РФ. Новые ограничения запретят импорт золота и заморозят активы Сбербанка и введены против мэра Москвы и украинских коллаборантов.