Послы Евросоюза утвердили седьмой пакет санкций против России: кто попал в список

Новые ограничения запретят импорт золота и заморозят активы Сбербанка. Персональные меры коснутся актеров Сергея Безрукова и Владимира Машкова, мэра Москвы и украинских коллаборантов.

Послы стран Евросоюза утвердили седьмой пакет санкций против России. Об этом написал в Twitter один из послов, представитель Литвы Арнольдас Пранцкявичюс.

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Новые ограничения запретят импорт золота из России и заморозят активы Сбербанка. В 7-м санкционном пакете содержатся меры экспортного контроля и персональные санкции против более 50 юридических и физических лиц, отметил представитель Литвы.

Европейские ограничения ЕС не коснутся торговли сельхозпродукцией между третьими странами и Россией.

Санкции против России: кто в списках

В редакцию "Радіо Свобода" попал документ с фамилиями тех, кто может оказаться под санкциями. Всего в списке 47 фамилий. Там есть актер Сергей Безруков, поддержавший полномасштабное вторжение в Украину, его коллега Владимир Машков, выступавший за признание Россией независимости "Л/ДНР" и аннексию Крыма.

Под санкции попадет первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, он входит в ближайшее окружение президента РФ Владимира Путина. Мэру Москвы Сергею Собянину тоже угрожают санкции за связи с Путиным.

Среди кандидатов – лица, которых украинские правоохранители считают коллаборантами. Это Константин Иващенко, которого после оккупации Мариуполя назначили "мэром" города, и Александр Кобец, назначенный на должность "мэра" Херсона.

Официальное решения должны опубликовать 21 июля. Еврокомиссия хотела продлить действие предыдущих шести пакетов санкций до января 2023 года.

Многие санкции против РФ не работают

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью "Новому времени" заявил, что каждый новый пакет усиливает санкции против РФ.

Многие ограничения, по его оценке, изначально были недостаточно эффективными.

"Мы увидели, что многие санкции имеют очень красивые названия, но не работают. Сейчас мы работаем в первую очередь над тем, чтобы признать Россию страной-спонсором терроризма. Очень важно, чтобы это принял американский конгресс, – подчеркнул он.

Агентство Bloomberg ранее сообщало, что в седьмом пакете санкций изменят правила транзита российских подсанкционных товаров в Калининградскую область через Литву.

Компания по производству самолетов Boeing остановила продажу лайнеров России из-за западных санкций. Производитель хотел поставить в РФ более 1,5 тысячи самолетов за 20 лет.