Посли Євросоюзу затвердили сьомий пакет санкцій проти Росії: хто потрапив до списку

Нові обмеження заборонять імпорт золота та заморозять активи Сбербанку. Персональні заходи торкнуться акторів Сергія Безрукова та Володимира Машкова, мера Москви та українських колаборантів.

Посли країн Євросоюзу затвердили сьомий пакет санкцій проти Росії. Про це написав у Twitter один із послів, представник Литви Арнольдас Пранцкявічюс.

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Нові обмеження заборонять імпорт золота з Росії та заморозять активи Сбербанку. У 7-му санкційному пакеті містяться заходи експортного контролю та персональні санкції проти понад 50 юридичних та фізичних осіб, зазначив представник Литви.

Європейські обмеження ЄС не торкнуться торгівлі сільгосппродукцією між третіми країнами та Росією.

Санкції проти Росії: хто у списках

До редакції "Радіо Свобода" потрапив документ із прізвищами тих, хто може опинитися під санкціями. Загалом у списку 47 прізвищ. Там є актор Сергій Безруков, який підтримав повномасштабне вторгнення в Україну, його колега Володимир Машков, який виступав за визнання Росією незалежності "Л/ДНР" та анексію Криму.

Під санкції потрапить перший віцепрем'єр РФ Андрій Білоусов, він входить до найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна. Меру Москви Сергію Собянину також загрожують санкції через зв'язок із Путіним.

Серед кандидатів — особи, яких українські правоохоронці вважають колаборантами. Це Костянтин Іващенко, якого після окупації Маріуполя призначили "мером" міста, та Олександр Кобець, призначений на посаду "мера" Херсона.

Офіційне рішення мають опублікувати 21 липня. Єврокомісія хотіла продовжити дію попередніх шести пакетів санкцій до січня 2023 року.

Багато санкцій проти РФ не працюють

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю "Новому часу" заявив, що кожен новий пакет посилює санкції проти РФ.

Багато обмежень, за його оцінкою, спочатку були недостатньо ефективними.

"Ми побачили, що багато санкцій мають дуже гарні назви, але не працюють. Зараз ми працюємо насамперед над тим, щоб визнати Росію країною-спонсором тероризму. Дуже важливо, щоб це ухвалив американський конгрес", — наголосив він.

Агентство Bloomberg раніше повідомляло, що у сьомому пакеті санкцій змінять правила транзиту російських підсанкційних товарів до Калінінградської області через Литву.

Компанія з виробництва літаків Boeing зупинила продаж лайнерів Росії через західні санкції. Виробник хотів поставити до РФ понад 1,5 тисячі літаків за 20 років.