"Нецільовий ринок": Boeing залишить Росію без своїх літаків

Авіабудівник хотів поставити до РФ понад 1,5 тисяч повітряних суден протягом наступних 20 років, проте ці плани не будуть реалізовані через повномасштабну війну в Україні та санкції.

Компанія з виробництва літаків Boeing не має наміру продавати лайнери Росії на тлі санкцій, введених щодо держави-агресора за розв'язану ним повномасштабну війну проти України. Про це у вівторок, 19 липня, повідомляє американська агенція Bloomberg.

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Віцепрезидент компанії з комерційного маркетингу Даррен Халст повідомив, що російський ринок для Boeing наразі не є цільвим. Згідно з останнім прогнозом авіабудівника, він виключає будь-які майбутні поставки продукції російським замовникам, хоча минулого року Boeing очікував, що на ринок РФ буде поставлено понад 1,5 тисяч літаків протягом наступних 20 років.

Щодо світового ринку, то в компанії очікують збереження високого попиту на вантажні літаки — світовий флот має зрости до 3610 повітряних суден із 2010 — показника, зафіксованого у 2019 році.

Загалом Boeing прогнозує, що до 2041 року клієнти отримають 41 170 нових літаків — ці розрахунки передбачають уповільнені темпи, ніж ті, які очікувалися минулого року, коли виробник заявив, що за 20-річний період до 2040 року буде поставлено 43 610 літаків. Boeing також скоротив свій прогноз річного зростання пасажиропотоку до 3,8% із 4%.

"У галузі залишається величезна кількість можливостей, щоб повернутися туди, де вона зазвичай перебуває у стійкому середовищі", — цитують Халста журналісти.

Нагадаємо, на початку березня компанія Boeing Co повідомила, що припиняє постачання запчастин, технічне обслуговування та технічну підтримку для російських авіакомпаній.

Станом на 1 липня близько 80 російських літаків вважалися заарештованими, оскільки були взяті в лізинг компаніями РФ у міжнародних операторів.