"Нецелевой рынок": Boeing оставит Россию без своих самолетов

Авиастроитель хотел поставить в РФ более 1,5 тысячи воздушных суден в течение следующих 20 лет, однако эти планы не будут реализованы из-за полномасштабной войны в Украине и санкций.

Компания по производству самолетов Boeing не намерена продавать лайнеры России на фоне санкций, введенных в отношении государства-агрессора за развязанную им полномасштабную войну против Украины. Об этом во вторник, 19 июля, сообщает американское агентство Bloomberg.

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Вице-президент компании по коммерческому маркетингу Даррен Халст сообщил, что российский рынок не является целевым для Boeing на данный момент. Согласно последнему прогнозу авиастроителя, он исключает какие-либо будущие поставки продукции российским заказчикам, хотя в прошлом году Boeing ожидал, что на рынок РФ будет поставлено более 1,5 тысячи самолетов в течение следующих 20 лет.

Что касается мирового рынка, то в компании ожидают сохранение высокого спроса на грузовые самолеты — мировой флот должен вырасти до 3610 воздушных суден с 2010 — показателя, зафиксированного в 2019 году.

Всего Boeing прогнозирует, что до 2041 клиенты получат 41 170 новых самолетов — эти расчеты предполагают замедленные темпы, чем те, которые ожидались в прошлом году, когда производитель заявил, что за 20-летний период до 2040 года будет поставлено 43 610 самолетов. Boeing также сократил свой прогноз годового роста пассажиропотока до 3,8% с 4%.

"У отрасли остается огромное количество возможностей, чтобы вернуться туда, где она обычно находится в устойчивой среде", — цитируют Халста журналисты.

Напомним, в начале марта компания Boeing Co сообщила, что приостанавливает поставки запчастей, техническое обслуживание и техническую поддержку для российских авиакомпаний.

По состоянию на 1 июля около 80 российских самолетов считались арестованными, так как были взяты в лизинг компаниями РФ у международных операторов.