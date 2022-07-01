Под арестом за рубежом находятся 77 российских самолетов

Российская сторона борется за каждый самолет. Часть из них задержаны по решению лизингодателей, другие арестованы из-за закрытия воздушного пространства.

В российском реестре самолетов на сегодняшний день числится 1213 из из имеющихся 1278. Как заявил министр транспорта России Виталий Савельев, из них 77 российских воздушных судов остаются арестованными, сообщает агентство ТАСС.

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Россия пытается вести борьбу за каждый задержанный борт — часть машин была задержана по решению лизингодателей, остальные арестованы в связи с закрытием неба во многих странах для российских бортов.

"На сегодняшний день переведено 1213 воздушных судов из 1278. На сегодня хочу вам сказать, что машин 77. Одну машину нам удалось вернуть. Мы боремся за каждый самолет",— сказал министр в ходе итоговой коллегии Минтранса.

Савельев также сообщил, что российская компания S7 намерена избавиться от двух не сертифицированных в России Boeing 737 МАХ. Авиакомпания может их вернуть производителю после разрешения специальной комиссии, которая занимается вывозом авиационной техники за рубеж.

По словам Савельева такая комиссия создана под руководством вице-премьера Юрия Борисова. Если компания S7 решит обратиться с просьбой разрешить вывоз двух Boeing 737 МАХ, то вопрос будет рассмотрен, отметил Савельев.

Ранее сообщалось, что через воздушное пространство Евросоюза продолжают летать самолеты российских олигархов несмотря на закрытие воздушного пространства для российских бортов. По данным Die Welt, речь идет о 30 полетах джетов через европейское воздушное пространство после введения санкций ЕС.

В Шри-Ланке 3 июня задержали российский самолет Airbus A330 компании "Аэрофлот". Как сообщило местное издание Newsfirst, согласно решению суда лайнеру запрещено покидать территорию страны до 16 июня.