На Шри-Ланке арестовали российский самолет по жалобе лизинговой компании из Ирландии

Суд Коломбо запретил лайнеру Airbus A330 компании "Аэрофлот" покидать страну до 16 июня. Всех пассажиров расселили по отелям. Всего же западные лизингодатели потребовали у российских авиакомпаний вернуть более 500 самолетов.

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Суд Коломбо, столицы Шри-Ланки, вынес вердикт о задержании российского самолета Airbus A330 компании "Аэрофлот". Лайнеру запрещено покидать территорию страны до 16 июня. Об этом пишет местное издание Newsfirst.

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Как стало известно, суд вынес решение после рассмотрения жалобы, поданной лизинговой компанией Celestial Aviation Trading Limited из Ирландии.

По данным информационного агентства ТАСС, всех пассажиров рейса расселили по отелям.

В свою очередь, специализированный российский Telegram-канал "Авиаторщина" сообщает, что задержанный борт RA-73702 не вошел в число восьми самолетов A330, выкупленных "Аэрофлот", так как находится в операционном лизинге.

"Он числится в бермудском реестре и, соответственно, имеет двойную регистрацию", — уточняет паблик.

В то же время, "Аэрофлот" ранее уже выполнял на этом лайнере международные рейсы на Шри-Ланку, власти которой говорили, что самолеты российских авиакомпаний не будут арестованы в аэропортах страны. Также Airbus A330 летал в Киргизию.

Как уточняет агентство РБК, из-за антироссийских санкций авиакомпании РФ столкнулись с арестом самолетов за рубежом. 22 марта российский Минтранс говорил о "потере" 78 из 1367 самолетов. В общей сложности западные лизингодатели потребовали у российских авиакомпаний вернуть более 500 самолетов.

Сегодня также стало известно, что "Аэрофлот" остановил набор пилотов. Совет по профессиональным квалификациям воздушного транспорта России подсчитал, что сейчас не работают 1500 линейных пилотов и 1300 бортпроводников. Власти боятся массового выезда специалистов за границу.

В конце марта из-за санкций Запада котировки "Аэрофлота" на Мосбирже обвалились более чем на 20%.