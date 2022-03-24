Акции "Аэрофлота" обвалились на 20% после открытия торгов на Московской бирже (фото)

Обвал котировок был зафиксирован в первый день работы Московской биржи почти после месячного перерыва.

Котировки российской государственно-частной авиакомпании "Аэрофлот" рухнули более чем на 20% после открытия торгов на Московской бирже. Об этом свидетельствуют данные тематического портала Investing.

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Торги на Московской бирже открылись в 9:00 24 марта, после чего котировки "Аэрофлота" в моменте рухнули на 20,5% до отметки в 29,18 рублей. Через час цена за одну акцию государственно-частной авиакомпании скорректировалась до 31,68 рублей.

По состоянию на 12:15 по киевскому времени, котировки "Аэрофлота" торгуются на уровне 32,18 рублей — падение в цене с момента открытия Московской бирже составляет 12,41%.

[ + – ] Акции "Аэрофлота" на Московской бирже в моменте упали более чем на 20%

Стоит отметить, что "Аэрофлот" является одним из 33 компаний, которых Московская биржа допустила к торгам в первый день после почти месячного перерыва. На фоне международных санкций, которые были введены против РФ из-за вторжения в Украину, российская государственно-частная авиакомпания с 8 марта была вынуждена отменить все международные рейсы.

После начала полномасштабной войны Еврокомиссия утвердила пакет санкций, который предусматривает запрет на продажу произведенных в ЕС самолетов, запчастей и оборудования для российских авиакомпаний. Под эти ограничения попадают 63% флота "Аэрофлота".

5 марта появилась информация о том, что глава компании "Аэрофлот" Михаил Полубояринов и гендиректор входящей в авиагруппу "Победы" Андрей Калмыков ушли со своих должностей. 12 марта, по данным российских СМИ, в отставку ушел также заместитель генерального директора "Аэрофлота" Андрей Панов. Более того, топ-менеджер выехал из России и заявил, что его "старая жизнь закончилась".