Главы российский авиакомпаний "Аэрофлот" и "Победа" покинули свои посты

О том, что Михаил Полубояринов и Андрей Калмыков покинули Россию явных подтверждений нет

На фоне волны санкций против России после начала вторжения, стали появляться новости о том, что главы крупных российских компаний покидают свои посты. Так, накануне стало известно, что уволились глава гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов и гендиректор входящей в группу "Аэрофлот" "Победы" Андрей Калмыков. Об этом сообщает Interfax.

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4 марта гендиректор "Победы" Андрей Калмыков ушел из авиакомпании по личному решению. До этого в Telegram-каналах стали сообщать, будто бы он еще 24 февраля с семьей улетел в Швейцарию. Официальный представитель "Победы" это опровергал, уточняя, что Калмыков вылетел во Франкфурт еще 22 февраля и в ближайшее время вернется в Россию. Временно исполняющим обязанности гендиректора "Победы" стал бывший заместитель Калмыкова Андрей Юриков.

[ + – ] Андрей Калмыков - бывший гендиректор "Победы" Фото: ТАСС

"Я принял непростое решение уйти из нашего проекта. Поверьте, для меня это очень больно. Я уверен, что за семь лет команда "Победы" выросла и окрепла настолько, что вы сможете летать сами, без меня. Сегодня компания абсолютно устойчива, на счетах находится рекордный объем денежных средств, у нас отсутствуют кредитные обязательства. И я искренне и с большой благодарностью желаю нашей "Победе" дальнейших успехов. Я остаюсь в России и займусь развитием других проектов, где в текущих условиях смогу принести больше пользы", — написал Калмыков в прощальном письме.

"Аэрофлот" ранее официально опровергал сообщения СМИ об увольнении гендиректора компании Михаила Полубояринова. Утверждалось, что глава "Аэрофлота" Михаил Полубояринов находится в Москве и в полном объеме исполняет должностные обязанности".

Но уже сегодня агентство ТАСС сообщило, что Михаил Полубояринов все-таки покинул свой пост. И сейчас одним из вероятных кандидатов на его место называют нынешнего гендиректора авиакомпании "Россия" Сергея Александровского. Об этом ТАСС сообщил источник в Минтрансе РФ.

"Полубояринов покинул должность гендиректора "Аэрофлота", одним из кандидатов на его пост является Александровский, но окончательно он еще не утвержден", — сказал источник.

Полубояринов занял пост гендиректора авиакомпании в конце 2020 года. С 2017 года он входит в совет директоров "Аэрофлота" и является неисполнительным директором. Полубояринов работал в "Аэрофлоте" с 2000 г. по 2009 г. главным бухгалтером и заместителем гендиректора.

Александровский работает в авиакомпании "Россия" с 2016 года, с 2018 года возглавляет компанию.

Ходят слухи, что и Полубояринов и Калмыков все-таки покинули Россию, но подтверждения этому нет.