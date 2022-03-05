Глави російських авіакомпаній "Аерофлот" та "Перемога" залишили свої посади

Про те, що Михайло Полубояринов та Андрій Калмиков покинули Росію, явних підтверджень немає

На тлі хвилі санкцій проти Росії після початку вторгнення стали з'являтися новини про те, що голови великих російських компаній залишають свої посади. Так, напередодні стало відомо, що звільнилися голова гендиректор "Аерофлоту" Михайло Полубояринов і гендиректор "Перемоги" Андрій Калмиков, що входить до групи "Аерофлот". Про це повідомляє Interfax.

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4 березня гендиректор "Перемоги" Андрій Калмиков пішов з авіакомпанії за власним бажанням. До цього в Telegram-каналах почали повідомляти, ніби він ще 24 лютого з родиною відлетів до Швейцарії. Офіційний представник "Перемоги" це спростовував, уточнюючи, що Калмиков вилетів до Франкфурта ще 22 лютого і найближчим часом повернеться до Росії. Тимчасово виконувачем обов'язків гендиректора "Перемоги" став колишній заступник Калмикова Андрій Юриков.

[ + – ] Андрій Калмиков — колишній гендиректор "Перемоги" Фото: ТАСС

"Я прийняв непросте рішення піти з нашого проєкту. Повірте, для мене це дуже боляче. Я впевнений, що за сім років команда "Перемоги" виросла і зміцніла настільки, що ви зможете літати самі, без мене. Сьогодні компанія абсолютно стійка, на рахунках є рекордний обсяг коштів, у нас відсутні кредитні зобов'язання. І я щиро і з великою подякою бажаю нашій "Перемозі" подальших успіхів. Я залишаюся в Росії й займуся розвитком інших проєктів, де в поточних умовах зможу принести більше користі", — написав Калмиков у прощальному листі.

"Аерофлот" раніше офіційно спростовував повідомлення ЗМІ про звільнення гендиректора компанії Михайла Полубояринова. Стверджували, що глава "Аерофлоту" Михайло Полубояринов перебуває в Москві й в повному обсязі виконує посадові обов'язки.

Але вже сьогодні агентство ТАРС повідомило, що Михайло Полубояринов все-таки залишив свою посаду. І зараз одним із ймовірних кандидатів на його місце називають нинішнього гендиректора авіакомпанії "Росія" Сергія Александровського. Про це ТАРС повідомило джерело в Мінтрансі РФ.

"Полубояринов залишив посаду гендиректора "Аерофлоту", одним із кандидатів на його посаду є Александровський, але остаточно його ще не затвердили", — сказало джерело.

Полубояринов обійняв посаду гендиректора авіакомпанії наприкінці 2020 року. З 2017 року він входить до ради директорів "Аерофлоту" і є невиконавчим директором. Полубояринов працював в "Аерофлоті" з 2000 р. по 2009 р. головним бухгалтером та заступником гендиректора.

Александровський працює в авіакомпанії "Росія" з 2016 року, з 2018 року очолює компанію.

Ходять чутки, що і Полубояринов, і Калмиков таки покинули Росію, але підтвердження цьому немає.