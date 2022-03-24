Акції "Аерофлоту" обвалилися на 20% після відкриття торгів на Московській біржі (фото)

Обвал котирувань був зафіксований у перший день роботи Московської біржі майже після місячної перерви.

Котирування російської державно-приватної авіакомпанії "Аерофлот" упали більш ніж на 20% після відкриття торгів на Московській біржі. Про це свідчать дані тематичного порталу Investing.

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Торги на Московській біржі відкрилися о 09:00 24 березня, після чого котирування "Аерофлоту" в моменті впали на 20,5% до позначки 29,18 рублів. Через годину ціна за одну акцію державно-приватної авіакомпанії скоригувалась до 31,68 рублів.

Станом на 12:15 за київським часом котирування "Аерофлоту" торгуються на рівні 32,18 рублів — падіння в ціні з моменту відкриття Московської біржі становить 12,41%.

[ + – ] Акції "Аерофлоту" на Московській біржі в моменті впали більш ніж на 20%

Варто зазначити, що "Аерофлот" є одним із 33 компаній, які Московська біржа допустила до торгів у перший день після майже місячної перерви. На тлі міжнародних санкцій, введених проти РФ через вторгнення в Україну, російська державно-приватна авіакомпанія з 8 березня була змушена скасувати всі міжнародні рейси.

Після початку повномасштабної війни Єврокомісія затвердила пакет санкцій, який передбачає заборону на продаж вироблених у ЄС літаків, запчастин та обладнання для російських авіакомпаній. Під ці обмеження потрапляють 63% флоту "Аерофлоту".

5 березня з'явилася інформація про те, що голова компанії "Аерофлот" Михайло Полубояринов і гендиректор "Перемоги" Андрій Калмиков, що входить в авіагрупу, пішли зі своїх посад. 12 березня, за даними російських ЗМІ, у відставку пішов також заступник генерального директора "Аерофлоту" Андрій Панов. Більше того, топменеджер виїхав із Росії та заявив, що його "старе життя закінчилося".