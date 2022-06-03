Летать некуда: российский "Аэрофлот" остановил набор пилотов

Совет по профессиональным квалификациям воздушного транспорта России подсчитал, что сейчас не работают 1500 линейных пилотов и 1300 бортпроводников. Власти боятся массового выезда специалистов за границу.

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Российская авиакомпания "Аэрофлот" остановила набор новых пилотов до "изменения ситуации и появления потребности". Об этом сообщила пресс-служба компании агентству "РБК".

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"Аэрофлот" хочет максимально сохранить летный состав в условиях западных санкций.

Командиров воздушных судов и вторых пилотов летного отряда Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100) перевели в другую авиакомпанию группы "Россия" из-за плановой передачи SSJ100 от "Аэрофлота".

Шереметьевский профсоюз летного состава в конце апреля предупреждал о сокращения пилотов SSJ. "Аэрофлот" не подтверждал эту информацию и хотел запустить программу по поддержанию навыков и знаний выпускников авиаучилищ.

[ + – ] "Аэрофлот" хочет максимально сохранить летный состав

В авиакомпании "Россия" опровергают сообщения о сокращении персонала – компания не планирует увольнять часть работников.

"Идет набор специалистов по ряду проектов. У нас нет разделения выпускник — специалист. Целевиков наших берем", — отметили работники.

Газета "Коммерсант" в начале мая этого года писала, что в Министерcтве транспорта РФ боятся возможного оттока российских пилотов за границу. Это вызовет дефицит летного состава.

По данным Совета по профессиональным квалификациям воздушного транспорта РФ, в простое сейчас пребывают около 1500 линейных пилотов (13%) и 1300 бортпроводников (5%).

В конце марта из-за санкций Запада котировки "Аэрофлота" на Мосбирже обвалились более чем на 20%. С 8 марта компания была вынуждена отменить все международные рейсы.

Глава "Аэрофлота" Михаил Полубояринов и гендиректор входящей в авиагруппу "Победы" Андрей Калмыков уволились. В отставку ушел замгендиректора "Аэрофлота" Андрей Панов – он выехал из России и признал, что его "старая жизнь закончилась".