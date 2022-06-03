Літати нікуди: російський "Аерофлот" зупинив набір пілотів

Рада з професійних кваліфікацій повітряного транспорту Росії підрахувала, що зараз не працюють 1 500 лінійних пілотів і 1 300 бортпровідників. Влада боїться масового виїзду фахівців за кордон.

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Російська авіакомпанія "Аерофлот" зупинила набір нових пілотів до "зміни ситуації та появи потреби". Про це повідомила пресслужба компанії агенції "РБК".

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"Аерофлот" хоче максимально зберегти льотний склад за умов західних санкцій.

Командирів повітряних суден та інших пілотів льотного загону Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100) перевели в іншу авіакомпанію групи "Росія" через планове передавання SSJ100 від "Аерофлоту".

Шереметьєвська профспілка льотного складу наприкінці квітня попереджала про скорочення пілотів SSJ. "Аерофлот" не підтверджував цю інформацію і хотів запустити програму з підтримки навичок і знань випускників авіаучилищ.

[ + – ] "Аерофлот" хоче максимально зберегти льотний склад

В авіакомпанії "Росія" спростовують повідомлення про скорочення персоналу — компанія не планує звільняти частину працівників.

"Триває набір фахівців із низки проєктів. У нас немає поділу випускник — фахівець. Цільовиків наших беремо", — зазначили працівники.

Газета "Коммерсант" на початку травня цього року писала, що в Міністерстві транспорту РФ бояться можливого відтоку російських пілотів за кордон. Це спричинить дефіцит льотного складу.

За даними Ради з професійних кваліфікацій повітряного транспорту РФ, у простої зараз перебувають майже 1 500 лінійних пілотів (13%) та 1 300 бортпровідників (5%).

Наприкінці березня через санкції Заходу котирування "Аерофлоту" на Мосбіржі обвалилися більш ніж на 20%. З 8 березня компанія була змушена скасувати всі міжнародні рейси.

Глава "Аерофлоту" Михайло Полубояринов і гендиректор "Перемоги" Андрій Калмиков, які входять в авіагрупу, звільнилися. У відставку пішов заступник гендиректора "Аерофлоту" Андрій Панов — він виїхав із Росії та визнав, що його "старе життя закінчилося".