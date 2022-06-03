Літати нікуди: російський "Аерофлот" зупинив набір пілотів
Рада з професійних кваліфікацій повітряного транспорту Росії підрахувала, що зараз не працюють 1 500 лінійних пілотів і 1 300 бортпровідників. Влада боїться масового виїзду фахівців за кордон.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Російська авіакомпанія "Аерофлот" зупинила набір нових пілотів до "зміни ситуації та появи потреби". Про це повідомила пресслужба компанії агенції "РБК".
"Аерофлот" хоче максимально зберегти льотний склад за умов західних санкцій.
Командирів повітряних суден та інших пілотів льотного загону Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100) перевели в іншу авіакомпанію групи "Росія" через планове передавання SSJ100 від "Аерофлоту".
Шереметьєвська профспілка льотного складу наприкінці квітня попереджала про скорочення пілотів SSJ. "Аерофлот" не підтверджував цю інформацію і хотів запустити програму з підтримки навичок і знань випускників авіаучилищ.
В авіакомпанії "Росія" спростовують повідомлення про скорочення персоналу — компанія не планує звільняти частину працівників.
"Триває набір фахівців із низки проєктів. У нас немає поділу випускник — фахівець. Цільовиків наших беремо", — зазначили працівники.
Газета "Коммерсант" на початку травня цього року писала, що в Міністерстві транспорту РФ бояться можливого відтоку російських пілотів за кордон. Це спричинить дефіцит льотного складу.
За даними Ради з професійних кваліфікацій повітряного транспорту РФ, у простої зараз перебувають майже 1 500 лінійних пілотів (13%) та 1 300 бортпровідників (5%).
Наприкінці березня через санкції Заходу котирування "Аерофлоту" на Мосбіржі обвалилися більш ніж на 20%. З 8 березня компанія була змушена скасувати всі міжнародні рейси.
Глава "Аерофлоту" Михайло Полубояринов і гендиректор "Перемоги" Андрій Калмиков, які входять в авіагрупу, звільнилися. У відставку пішов заступник гендиректора "Аерофлоту" Андрій Панов — він виїхав із Росії та визнав, що його "старе життя закінчилося".