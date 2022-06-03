На Шрі-Ланці заарештували російський літак за скаргою лізингової компанії з Ірландії

Суд Коломбо заборонив лайнеру Airbus A330 компанії "Аерофлот" залишати країну до 16 червня. Усіх пасажирів розселили по готелях. Загалом західні лізингодавці вимагали в російських авіакомпаній повернути понад 500 літаків.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Суд Коломбо, столиці Шрі-Ланки, ухвалив вердикт про затримання російського літака Airbus A330 компанії "Аерофлот". Лайнеру заборонено залишати територію країни до 16 червня. Про це пише місцеве видання Newsfirst.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

Як стало відомо, суд виніс ухвалу після розгляду скарги, поданої лізинговою компанією Celestial Aviation Trading Limited із Ірландії.

За даними інформаційного агентства ТАСС, усіх пасажирів рейсу розселили в готелі.

У свою чергу, спеціалізований російський Telegram-канал "Авіаторщина" повідомляє, що затриманий борт RA-73702 не увійшов до восьми літаків A330, викуплених "Аерофлотом", оскільки перебуває в операційному лізингу.

"Він перебуває в бермудському реєстрі і, відповідно, має подвійну реєстрацію", — уточнює паблік.

Водночас "Аерофлот" раніше вже виконував на цьому лайнері міжнародні рейси на Шрі-Ланку, влада якої говорила, що літаки російських авіакомпаній не будуть заарештовані в аеропортах країни. Також Airbus A330 літав до Киргизстану.

Як уточнює агентство РБК, через антиросійські санкції авіакомпанії РФ зіткнулися з арештом літаків за кордоном. 22 березня російський Мінтранс говорив про "втрату" 78 з 1367 літаків. Західні лізингодавці вимагали в російських авіакомпаній повернути понад 500 літаків.

Сьогодні також стало відомо, що "Аерофлот" зупинив набір пілотів. Рада з професійних кваліфікацій повітряного транспорту Росії підрахувала, що зараз не працюють 1500 лінійних пілотів і 1300 бортпровідників. Влада боїться масового виїзду фахівців за кордон.

Наприкінці березня через санкції Заходу котирування "Аерофлоту" на Мосбіржі обвалилися більш ніж на 20%.