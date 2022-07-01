Під арештом за кордоном перебувають 77 російських літаків

Російська сторона виборює кожен літак. Частину з них затримано за рішенням лізингодавців, інші заарештовані через закриття повітряного простору.

У російському реєстрі літаків на сьогодні числиться 1 213 з наявних 1 278. Як заявив міністр транспорту Росії Віталій Савельєв, із них 77 російських повітряних суден залишаються заарештованими, повідомляє агентство ТАРС.

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Росія намагається боротися за кожен затриманий борт — частину машин було затримано за рішенням лізингодавців, решту заарештовано у зв'язку із закриттям неба в багатьох країнах для російських бортів.

"На сьогодні переведено 1 213 повітряних суден із 1 278. На сьогодні хочу вам сказати, що машин 77. Одну машину нам вдалося повернути. Ми боремося за кожен літак", — сказав міністр під час підсумкової колегії Мінтрансу.

Савельєв також повідомив, що російська компанія S7 має намір позбутися двох не сертифікованих у Росії Boeing 737 МАХ. Авіакомпанія може повернути їх виробнику після дозволу спеціальної комісії, яка займається вивезенням авіаційної техніки за кордон.

За словами Савельєва, така комісія створена під керівництвом віцепрем'єра Юрія Борисова. Якщо компанія S7 вирішить звернутися з проханням дозволити вивезення двох Boeing 737 МАХ, то питання буде розглянуте, зазначив Савельєв.

Раніше повідомлялося, що через повітряний простір Євросоюзу продовжують літати літаки російських олігархів, незважаючи на закриття повітряного простору для російських бортів. За даними Die Welt, йдеться про 30 польотів джетів через європейський повітряний простір після запровадження санкцій ЄС.

У Шрі-Ланці 3 червня затримали російський літак Airbus A330 компанії "Аерофлот". Як повідомило місцеве видання Newsfirst, згідно з рішенням суду лайнеру заборонено залишати територію країни до 16 червня.