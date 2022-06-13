Літаки олігархів РФ продовжують літати через ЄС, попри санкції, — Die Welt

Як з'ясували журналісти, з моменту запровадження обмежень у повітряному просторі Євросоюзу зафіксовано близько 30 польотів приватних російських літаків та гелікоптерів.

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Літаки російських олігархів та бізнесменів продовжують літати через повітряний простір Євросоюзу, попри заяву президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про закриття неба для джетів із РФ. Як повідомляє Die Welt, з моменту введення санкцій проти російських олігархів виявлено близько 30 польотів приватних літаків і вертольотів через повітряний простір Європи.

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Видання пише, що обмеження на польоти працюють лише частково, оскільки влада іноді не може отримати доступу до інформації про те, кому саме належить літак.

Дані про ці рейси знаходяться у відкритому доступі на сайтах з відстеження польотів. Існують достовірні докази того, що літаки належать російським бізнесменам або вони їх контролюють, йдеться у статті.

Наприклад, у середині березня британська влада затримала літак Cessna, зареєстрований як G-LATO, який вісім разів перетинав повітряний простір ЄС. Департамент транспорту в Лондоні приписує Cessna російському нафтовому мільярдеру Євгену Швідлеру.

Також йдеться про те, що 28 лютого, наступного дня після введення заборони, о 18:20 з аеропорту Мюнхена вилетів Airbus, який, згідно зі списком санкцій США, приписується олігарху Алішеру Усманову. Літак безперешкодно попрямував до Ташкента, проте ніхто з представників авіаційної влади Німеччини не взяв за це відповідальності.

[ + – ] Маршрути польотів ймовірних російських літаків з 28 лютого

На запит Федеральне авіаційне управління звернулося до місцевого управління повітряним рухом. Авіаційне агентство Південної Баварії вважало відповідальним уряд Верхньої Баварії. Там пояснили, що інформацію про рейс може надати лише Федеральне міністерство транспорту. Проте міністерство повернуло питання до Федерального авіаційного управління. Сьогодні міністерство заперечує, що допущено будь-які помилки.

"Застосовувати санкції проти бізнес-джетів і гелікоптерів, зареєстрованих за межами Росії і що належать неросійським компаніям, іноді складніше через непрозорість власності", — цитує газета слова одного з європейських чиновників, який зазначив, що навіть такі літаки вилучалися з обігу в міру накопичення доказів.

Він також додав, що часто складно визначити справжнього власника через використання підставних компаній та офшорні реєстрації.

Одним із таких прикладів є літак Bombardier із реєстрацією T7-7AA. Літак зареєстрований у Сан-Марино та керується швейцарською компанією. За повідомленнями, він належить російському бізнесменові Альберту Авдоляну. З усім тим, літак зміг вилетіти з Ніцци до Стамбула 2 березня.

У висновку йдеться, що британська влада проводить ретельніше розслідування, ніж їхні колеги з ЄС, і частіше вживають заходів проти літаків, які можуть бути пов'язані з Росією. 1 квітня в лондонському аеропорту Лутон затримали літак Gulfstream G550, що прямував з Дубая. Як виявилося, ним користувався Євген Пригожин, якого підозрюють у зв'язках з Путіним та фінансуванні ПВК "Вагнер". Після чотирьох тижнів встановлено, що літак офіційно належить компанії, яка базується на Об'єднаних Арабських Еміратах. Тільки після цього літакові дозволили знову злетіти.

Раніше повідомлялося, що 3 березня влада Німеччини взяла під арешт яхту, яка належить російському мільярдеру Алішеру Усманову. За інформацією Forbes, яхта була пришвартована та стояла на приколі для ремонту на суднобудівному заводі в Гамбурзі.

Французька влада 1 квітня заарештувала два вертольоти російського олігарха Алішера Усманова. За даними журналу Forbes, загальна вартість машин складає $26 млн.