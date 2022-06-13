Самолеты олигархов РФ продолжают летать через ЕС несмотря на санкции, — Die Welt

Как выяснили журналисты, с момента введения ограничений в воздушном пространстве Евросоюза были зафиксированы около 30 полетов частных российских самолетов и вертолетов.

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Самолеты российских олигархов и бизнесменов продолжают летать через воздушное пространство Евросоюза, несмотря на заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о закрытии неба для джетов из РФ. Как сообщает Die Welt, с момента введения санкций против российских олигархов, было обнаружено около 30 полетов частных самолетов и вертолетов через воздушное пространство Европы.

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Издание пишет, что ограничения на полеты работают лишь частично, поскольку власти иногда не могут получить доступ к информации о том, кому именно принадлежит самолет.

Данные об этих рейсах находятся в открытом доступе на сайтах по отслеживанию полетов. Существуют достоверные доказательства того, что самолеты принадлежат российским бизнесменам или контролируются ими, говорится в статье.

Например, в середине марта британскими властями был задержан самолет Cessna, зарегистрированный как G-LATO, который восемь раз пересекал воздушное пространство ЕС. Департамент транспорта в Лондоне приписывает Cessna российскому нефтяному миллиардеру Евгению Швидлеру.

Также говорится о том, что 28 февраля, на следующий день после введение запрета, в 18:20 из аэропорта Мюнхена вылетел Airbus, который, согласно санкционному списку США, приписывается олигарху Алишеру Усманову. Самолет беспрепятственно направился в Ташкент, однако никто из представителей авиационных властей Германии не взял за это ответственность.

[ + – ] Маршруты полетов предполагаемых российских самолетов с 28 февраля

По запросу Федеральное авиационное управление обратилось к местному управлению воздушным движением. Авиационное агентство Южной Баварии посчитало ответственным правительство Верхней Баварии. Там объяснили, что информацию о рейсе может предоставить только Федеральное министерство транспорта. Однако министерство вернуло вопрос в Федеральное авиационное управление. Сегодня министерство отрицает, что были допущены какие-либо ошибки.

"Применять санкции против бизнес-джетов и вертолетов, зарегистрированных за пределами России и принадлежащих нероссийским компаниям, иногда сложнее из-за непрозрачности собственности", — цитирует газета слова одного из европейских чиновников, который отметил, что даже такие самолеты изымались из обращения по мере накопления доказательств.

Он также добавил, что часто сложно определить подлинного владельца из-за использования подставных компаний и офшорных регистраций.

Одним из таких примеров является самолет Bombardier с регистрацией T7-7AA. Самолет зарегистрирован в Сан-Марино и управляется швейцарской компанией. По сообщениям, он принадлежит российскому бизнесмену Альберту Авдоляну. Тем не менее, самолет смог вылететь из Ниццы в Стамбул 2 марта.

В заключении говорится, что британские власти проводят более тщательное расследование, чем их коллеги из ЕС, и чаще принимают меры против самолетов, которые могут быть связаны с Россией. 1 апреля в лондонском аэропорту Лутон был задержан самолет Gulfstream G550, следовавший из Дубая. Как оказалось им пользовался Евгений Пригожин, которого подозревают в связях с Путиным и финансировании ЧВК "Вагнер". После четырех недель было установлено, что машина официально принадлежит компании, базирующейся в Объединенных Арабских Эмиратах. Только после этого самолету разрешили снова взлететь.

Ранее сообщалось, что 3 марта власти Германии взяли под арест яхту, которая принадлежит российскому миллиардеру Алишеру Усманову. По информации Forbes, яхта была пришвартована и стояла на приколе для ремонта на судостроительном заводе в Гамбурге.

Французские власти 1 апреля арестовали два вертолета российского олигарха Алишера Усманова. По данным журнала Forbes, общая стоимость машин составляет $26 млн.