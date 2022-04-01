Во Франции арестовали два вертолета российского олигарха Алишера Усманова (фото)

Миллиардер из-за санкций против России потерял вертолеты стоимостью около $26 млн, которые ранее передал во владение безотзывным трастам.

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Французские власти арестовали два вертолета российского олигарха Алишера Усманова. Об этом пишет американский журнал Forbes со ссылкой на представителя Министерства экономики и финансов Франции.

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Первый вертолет Airbus EC-175 с бортовым номером M-DLBR арестовали 22 марта в Ла-Кастелле (коммуна на юго-востоке). Второй вертолет Eurocopter EC-155 с бортовым номером M-DLBA – в Монте-Карло 25 марта.

Forbes отметил, что два вертолета стоят около $26 млн. Представитель Усманова заявил изданию, что олигарх этими вертолетами не владеет.

[ + – ] Вертолетами владеют безотзывные трасты

"Вертолеты переданы в собственность безотзывных трастов. Процесс передачи имущества в семейные трасты начался много лет назад и не имел ничего общего ни с уходом от санкций, ни с сокрытием богатства", – пояснил он.

Журналисты выяснили, что вертолет DLBR принадлежит компании Crystal Sky Limited, а M-DLBA – компании Margaux Aviation Limited. Обе организации находятся на Каймановых островах.

Санкции против Усманова

Франция ввела санкции против Усманова 28 февраля после того, как Евросоюз расширил их против России. Монако в тот же день последовало за Францией, сообщил Forbes.

68-летний Усманов — один из самых богатых людей России. Он был одним из первых инвесторов Facebook. Усманов владеет акциями китайской компании Xiaomi, имеет доли в металлургическом гиганте ООО УК "Металлоинвест".

Фокус писал об аресте итальянскими властями бронированного Mercedes-Maybach S650 Guard 2018 года, который принадлежит Усманову. Такое авто стоит не менее 600 тыс. евро.

Известно, что племянники Усманова Сарвар Исмаилов и Санжар Исмаилов владеют особняками в Лондоне стоимостью 30 и 28 млн долларов. Сестра олигарха Гульбахор Исмаилова имеет два дома в Хорватии за 5 млн долларов и квартиру в латвийской Юрмале за 650 тыс. долларов.