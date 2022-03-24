Журналисты нашли в Европе у российских олигархов активов на 17 миллиардов долларов

У Олега Дерипаски – виллы и офисы на Сардинии, у семьи Абрамовича – дома в Лондоне, а у Шувалова – вилла в Тоскане

Журналисты Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) вместе с коллегами из других изданий продолжают выяснять, какой недвижимостью российские олигархи владеют за рубежом. Оказалось, что активов уже обнаружено на 17 миллиардов долларов. И разбросаны объекты недвижимости от Кипра до Великобритании. Ранее об этих объектах не сообщалось публично.

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Виллы Олега Дерипаски

В 2016 году Олег Дерипаска, чье состояние еще недавно оценивалось в 28 миллиардов долларов и который владеет компаний "Русал", приобрел недвижимость на Кипре, ради кипрского гражданства. Речь идет о вилле, стоимостью в 650 тысяч долларов и офисном здании в Лимассоле за три миллиона долларов.

Также у него имеется коммерческая недвижимость в Люксембурге. Строительство офисной башни в квартале Бельваль ведет австрийская компания Strabag, где Дерипаска — основной акционер.

Есть у Дерипаски и три виллы на Сардинии, в полюбившемся российским олигархам прибрежном районе Коста-Смеральда. Ими он владеет не напрямую, а через целую цепочку компаний. Стоимость недвижимости на Сардинии – более 410 миллионов долларов.

А бывшая жена Дерипаски Полина Юмашева владеет долей в маркетинговой фирме Buro.Global в Лондоне. Они развелись в 2018 году. А еще в 2011-м Полина участвовала в митингах на Болотной площади, отмечая, что "нельзя мириться с нарушениями на избирательных участках" и "навязывать "Единую Россию".

К слову, шикарный особняк Дерипаски в Лондоне недавно был захвачен сквоттерами, которые требовали отдать его на нужды украинских беженцев.

Траст Абрамовича

Траст HF Trust был создан на Кипре 29 декабря 2014 год. Имя российского олигарха Романа Абрамовича не упоминается в документах HF Trust, но журналисты утверждают, что именно бывший губернатор Чукотки является "единственным бенефициаром". Именно через этот траст осуществлялись инвестиции в хедж-фонды, объем которых оценивается в сумму около миллиарда долларов

А бывшей жене Абрамовича, Ирине Маландиной, с которой он познакомился, когда она работала стюардессой, и был в браке с 1991 по 2007 гг., а также пяти их детям принадлежат: три виллы в Сен-Тропе, дом в Париже у Елисейского дворца за 12 миллионов евро и особняк в Лондоне за 17 миллионов евро. Также одной из дочерей Абрамовича принадлежит вилла у озера Фушль в Австрии за 11 миллионов евро.

Хоть на Абрамовича и наложили санкции в ЕС и Великобритании, вынудив выставить на продажу его любимую "игрушку": ФК "Челси", но президент Зеленский лично попросил президента США Байдена повременить с санкциями, поскольку олигарх может стать посредником в мирных переговорах с Россией.

Особняки в Лондоне Алишера Усманова

Яхта Алишера Усманова была арестована одной из первых. Но у него и его семьи есть еще немало недвижимости по миру. Так, его племянники Сарвар Исмаилов и Санжар Исмаилов владеют особняками в Лондоне стоимостью в 30 и 28 миллионов долларов, а сестра миллиардера Гульбахор Исмаилова владеет двумя домами в Хорватии. Стоимость недвижимости не слишком высока – 5 миллионов долларов. Еще дешевле ей обошлась квартира в Юрмале, Латвия – 650 тысяч долларов.

Вилла в Тоскане Игоря Шувалова

Бывший вице-премьер РФ владеет квартирами в доме на Котельнической набережной в Москве, а его сын Евгений обзавелся виллой в Тоскане. Ее стоимость неизвестна, но до 2017 года она принадлежала компании Weitried, которой в свою очередь владела фирма с Британских Виргинских островов, принадлежащая Евгению.

В подтверждение версии, что тосканская вилла принадлежит семье Шуваловых, надо отметить, что самолет их компании постоянно летал в аэропорты рядом.

Хорватский дом семьи президента "Транснефти" Николая Токарева

В ходе расследования выяснилось, что дочь президента компании "Транснефть" Николая Токарева Майя Болотова с прошлого года владеет хорватской компанией T.G.A., которой, в свою очередь, принадлежит дом на острове Лошинь в Хорватии.

Дом был куплен в 2010 году, когда компанией владела жена Токарева – Галина. Стоимость дома – 670 тысяч долларов.

Напомним, в Италии выясняют, кому принадлежит яхта "Шехерезада", которая прибыла туда на ремонт в прошлом году. Шестипалубную суперяхту связывают с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако британский капитан утверждает, что никогда не видел Путина на борту. Впрочем, британская команда заступала на пост только когда владелец отсутствовал. Обычно команда состояла из россиян. Журналисты добыли фото интерьеров яхты и обнаружили, что даже держатели туалетной бумаги на борту сделаны из золота.