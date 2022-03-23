Золото, мрамор и больница. Журналисты показали яхту Путина изнутри

На шести палубах огромной суперяхты "Шехерезада" находятся девять шикарных кают, бассейны, вертолетная площадка и даже собственный медблок

Не утихают страсти вокруг суперяхты "Шехерезада", которая, как уверены журналисты, принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Пока итальянские власти решают, арестовать ли "Шехерезаду", журналисты поднялись на борт и подробно описали все, что увидели. Об этом пишет The Sun.

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140-метровая шестипалубная яхта сейчас находится на верфи в Марина-ди-Каррара к северу от Пизы. Туда судно прибыло в конце лета 2021 года под управлением британского капитана Гая Беннета-Пирса. Стоимость яхты – около 700 миллионов долларов, но также называется сумма в миллиард долларов. Так как интерьер яхты – сверхдорогой. Только изготовление и установка самого большого телевизора, когда-либо установленного на яхте, обошлась в миллион долларов.

Моторная яхта "Шехерезада" была построена на немецкой верфи Vegesack и передана владельцу в июне 2020 года. Дизайном этого роскошного судна занимался Эспен Оейно.

Italian Sea Group, которой принадлежит верфь, к которой пришвартована "Шехерезада", отрицает, что Путин является ее владельцем, но, как ожидается, в четверг она подвергнется тщательной проверке, после чего будут предоставлены результаты.

Официально зарегистрированным владельцем "Шехерезады" является компания Bielor Assets Ltd, зарегистрированная на Маршалловых островах, а судно плавает под флагом Каймановых островов.

"Шехерезада" на верфи всячески защищена, настолько, что меры даже можно посчитать избыточными: ее закрывают барьерами и крышами.

[ + – ] Суперяхта "Шехерезада" на верфи в Италии Фото: The Daily Mail

Но рабочие верфи уверены, что судно принадлежит Путину. Также они отмечают, что экипаж яхты целиком состоял из россиян, которые в один момент просто исчезли. Также здесь была команда немецких рабочих, но их отозвали, когда ЕС наложил санкции на РФ.

Паоло Гоццани из местного профсоюза рассказал, что российский экипаж был заменен на британцев в начале марта. Заменили более 20 человек.

"Это было всего несколько дней назад, по слухам, их вызвали на военную службу. А раньше они охраняли яхту, вы даже приблизится к ней не могли", — рассказал Паоло.

[ + – ] Рабочие на яхте "Шехерезада" Фото: The Daily Mail

"Русских было видно за километр, они большую часть ночей проводили в местных барах и много пили. Все они были крупными парнями, а потом в один прекрасный день все они просто исчезли. Честно говоря, они не были похожи на экипаж яхты, они были похожи на небольшую армию или службу безопасности", — рассказал журналистам еще один источник.

"Все знают, что яхта принадлежит Путину. Слухи давно ходят", — резюмировал источник. Однако британский капитан Гай Беннет-Пирс уверяет, что никогда не видел российского президента на борту. Он отказался назвать владельца "Шехерезады", сославшись на строгое соглашение о неразглашении, но не исключил, что владельцем является россиянин. Однако он настаивал на том, что владелец не находится ни в одном санкционном списке.

Капитан сказал, что итальянские следователи поднялись на борт 4 марта и изучили некоторые сертификационные документы корабля, и что он планировал передать документы, идентифицирующие истинного владельца, во вторник, заявив, что у него "нет выбора".

Впрочем, мать капитана Беннета-Пирса, проживающая в Сомерсете, уже заявила, что надеется – ее сын не связан с президентом РФ.

"Я уверена, что Гай не стал бы работать на кого-то вроде этого. Я его мать, надеюсь, он сказал бы мне, если бы работал. Я ни секунды не думаю, что Гай стал бы работать на этого убийцу. Он никогда не упоминал ни одного из своих клиентов, это все только предположения", — отметила Дебби Беннет-Пирс.

Когда журналисты поднялись на борт, то они обнаружили, что шести палубах расположены всего девять кают, тогда как для экипажа приготовлены 20 кают. Здесь есть зал для дзюдо с фотографиями Путина, бесчисленные бассейны, спа, сауна, театр, бальные залы, тренажерный зал, две вертолетные площадки. "Это как мини-город", — отмечает один из журналистов.

Фото: The Sun Фото: The Sun Фото: The Sun Фото: The Sun Фото: The Sun

Также тут имеется даже небольшая больница, что вполне объяснимо, если вспомнить слухи о том, что президент РФ неизлечимо болен.

Все поверхности сделаны или из мрамора, или из золота, включая держатели для туалетной бумаги. Также тут имеется огромный бильярдный стол, который остается на одном уровне даже во время сильной качки, мозаичный танцпол, который превращается в бассейн и пятиметровый аквариум.

Один из бывших рабочих, который работал на "Шехерезаде", отметил, что "трудно принять тот факт, что самая невероятная яхта в мире принадлежит одному человеку, который бомбит мирных жителей в Украине, и все это невероятное богатство его, тогда к в РФ люди дерутся за еду".

Напомним, пока "Шехерезада" остается в Италии, другая яхта Путина, Graceful ("Изящество"), сейчас находится в Калининграде. Ее начинали строить на российской военно-морской верфи, а закончили в Германии. Яхта покинула немецкий порт за две недели до вторжения в Украину и сейчас стоит в Балтийском море.