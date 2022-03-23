Золото, мармур та лікарня. Журналісти показали яхту Путіна зсередини

На шести палубах величезної супер'яхти "Шехерезада" розташовані дев'ять шикарних кают, басейни, вертолітний майданчик та навіть власний медблок.

Не вщухають пристрасті навколо супер'яхти "Шехерезада", яка, як упевнені журналісти, належить президенту РФ Володимиру Путіну. Поки італійська влада вирішує, чи заарештувати "Шехерезаду", журналісти піднялися на борт і докладно описали все, що побачили. Про це пише The Sun.

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140-метрова шестипалубна яхта наразі на верфі в Маріна ді Каррара на північ від Пізи. Туди судно прибуло наприкінці літа 2021 року під керівництвом британського капітана Гая Беннета-Пірса. Вартість яхти – близько 700 мільйонів доларів, але також називається сума мільярд доларів. Оскільки інтер'єр яхти – наддорогі. Тільки виготовлення та встановлення найбільшого телевізора, колись встановленого на яхті, обійшлося в мільйон доларів.

Моторна яхта "Шехерезада" була побудована на німецькій верфі Vegesack та передана власнику в червні 2020 року. Дизайном цього розкішного судна займався Еспен Оейно.

Italian Sea Group, якій належить верф, до якої пришвартована "Шехерезада", заперечує, що Путін є її власником, але, як очікується, у четвер вона буде ретельно перевірена, після чого будуть надані результати.

Офіційно зареєстрованим власником Шехерезади є компанія Bielor Assets Ltd, зареєстрована на Маршаллових островах, а судно плаває під прапором Кайманових островів.

"Шехерезада" на верфі всіляко захищена, настільки, що заходи навіть можна вважати надмірними: її закривають бар'єрами та дахами.

[ + – ] Супер'яхта "Шехерезада" на верфі в Італії Фото: The Daily Mail

Але робітники верфі впевнені, що судно належить Путіну. Також вони зазначають, що екіпаж яхти повністю складався з росіян, які просто зникли. Також тут була команда німецьких робітників, але їх відкликали, коли ЄС наклав санкції на РФ.

Паоло Гоццані з місцевої профспілки розповів, що російський екіпаж було замінено на британців на початку березня. Замінили понад 20 людей.

"Це було лише кілька днів тому, за чутками, їх викликали на військову службу. А раніше вони охороняли яхту, ви навіть наблизитися до неї не могли", — розповів Паоло.

[ + – ] Робітники на яхті "Шехерезада" Фото: The Daily Mail

"Росіян було видно за кілометр, вони більшу частину ночей проводили в місцевих барах і багато пили. Усі вони були великими хлопцями, а потім одного прекрасного дня всі вони просто зникли. Чесно кажучи, вони не були схожі на екіпаж яхти, вони були схожі на невелику армію чи службу безпеки", — розповіло журналістам ще одне джерело.

"Усі знають, що яхта належить Путіну. Чутки давно ходять", — резюмував джерело. Проте британський капітан Гай Беннет Пірс запевняє, що ніколи не бачив російського президента на борту. Він відмовився назвати власника "Шехерезади", пославшись на строгу угоду про нерозголошення, але не виключив, що власником є росіянин. Однак, він наполягав на тому, що власник не перебуває в жодному списку санкцій.

Капітан сказав, що італійські слідчі піднялися на борт 4 березня та вивчили деякі сертифікаційні документи корабля, і що він планував передати документи, які ідентифікують справжнього власника, у вівторок, заявивши, що в нього "немає вибору".

Втім, мати капітана Беннета-Пірса, яка мешкає в Сомерсеті, вже заявила, що сподівається – її син не пов'язаний з президентом РФ.

"Я впевнена, що Гай не став би працювати на когось на зразок цього. Я його мати, сподіваюся, він сказав би мені, якби працював. Я ні секунди не думаю, що Гай став би працювати на цього вбивцю. Він ніколи не згадував жодного зі своїх клієнтів, це все лише припущення", — зазначила Деббі Беннет-Пірс.

Коли журналісти піднялися на борт, то вони виявили, що на шести палубах розташовано всього дев'ять кают, тоді як для екіпажу приготовлено 20 кают. Тут є зал для дзюдо з фотографіями Путіна, незліченні басейни, спа, сауна, театр, бальні зали, тренажерний зал, два вертолітні майданчики. "Це як мінімісто", — зазначає один із журналістів.

Фото: The Sun Фото: The Sun Фото: The Sun Фото: The Sun Фото: The Sun

Також тут є навіть невелика лікарня, що цілком зрозуміло, якщо згадати чутки про те, що президент РФ невиліковно хворий.

Усі поверхні зроблені або з мармуру, або золота, включаючи тримачі для туалетного паперу. Також тут є великий більярдний стіл, який залишається на одному рівні навіть під час сильної хитавиці, мозаїчний танцпол, який перетворюється на басейн і п'ятиметровий акваріум.

Один з колишніх робітників, який працював на "Шехерезаді", зазначив, що "важко прийняти той факт, що найнеймовірніша яхта у світі належить одній людині, яка бомбить мирних жителів в Україні, і все це неймовірне багатство його, тоді коли в РФ люди б'ються за їжу".

Нагадаємо, поки "Шехерезада" залишається в Італії, інша яхта Путіна, Graceful ("Вишуканість"), наразі перебуває в Калінінграді. Її починали будувати на російській військово-морській верфі, а закінчили в Німеччині. Яхта залишила німецький порт за два тижні до вторгнення в Україну і наразі стоїть у Балтійському морі.