Яхту Путіна забрали з порту Гамбурга через загрозу конфіскації (фото)

На таке рішення могли вплинути заяви голови МЗС Великої Британії Ліз Тесс, яка анонсувала масштабні санкції для усієї верхівки Кремля в разі вторгнення РФ в Україну.

Яхта Graceful, якою володіє російський президент Володимир Путін, 7 лютого вийшла з порту Гамбурга, де стояла останні місяці. Поспішний вихід судна з гавані обумовлений загрозою конфіскації розкішного плавзасобу, повідомляє видання Bild.

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Сконструювали яхту 2005 року на стапелях російського суднобудівного заводу "Севмаш" у Сєвєродвінську. Спочатку судно мало назву "Балтика" і мало довжину 71 м. У 2010 році для закінчення будівництва було вирішено транспортувати побудований корпус яхти до Німеччини. При буксируванні погодні умови сильно погіршилися, корпус яхти відірвався від буксира і був сильно пошкоджений скелями біля північних берегів Норвегії. Пошкоджений корпус яхти завантажили на баржу і доставили до Гамбурга, на верф "Blohm+Voss".

[ + – ] Довжина яхти становить 81,5 м.

Проте пошкодження були настільки сильні, що спочатку хотіли відмовитися від продовження будівництва. Після низки консультацій німці все ж таки взялися за ремонт, практично перебудувавши яхту заново. Довжина яхти була збільшена на понад 10 метрів, до підсумкових 81,5, при цьому серйозні зміни були привнесені на всю конструкцію. У 2014 році, після проведення всіх випробувань, досконально перероблена яхта отримала назву "Graceful" та була передана замовнику. Судноремонтні роботи коштували Росії 87 мільйонів євро.

[ + – ] Російський лідер побоюється конфіскації дорогого майна

2021 року Володимир Путін приймав на борту яхти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Після цього "Graceful" у вересні 2021 року пришвартували в гавані Гамбурга, де добудували два балкони.

[ + – ] Володимир Путін приймав на борту яхти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка

Видавництво зазначає, що, вочевидь, російський лідер побоюється конфіскації дорогого майна після заяв міністра закордонних справ Великобританії Ліз Трасс. Вона неодноразово заявляла, що в разі російського повномасштабного вторгнення на територію України Британія запровадить масштабні санкції, які стосуватимуться майна всієї еліти путінського режиму в Росії.

Раніше Фокус повідомляв про те, що жителі Роттердама збираються закидати супер'яхту Безоса за $540 млн тухлими яйцями. Верф, де будується яхта, просить розібрати середню частину історичного вікового мосту, щоб судно могло вийти у відкрите море.