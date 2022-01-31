Розширимо дію санкцій, щоб охопити весь путінський режим, — глава МЗС Британії

Нові обмеження можуть торкнутися російських власників елітної нерухомості в Лондоні.

Сьогодні глава британського МЗС Елізабет Трасс подасть до парламенту Англії пакет законодавчих ініціатив, які розширюють санкції проти оточення Путіна. Після їх вжиття обмежувальні заходи поширюватимуться на значно більшу кількість активів і людей, пов'язаних із Кремлем, повідомляє ВВС.

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Міністерка розповіла, що нові обмеження найбільше поширяться на фінансову сферу діяльності російських підприємств, зокрема, енергетичні компанії. Наразі санкції, згідно із законами Великобританії, мають дуже вузьку спрямованість. Вони торкаються лише компаній, які прямо замішані в дестабілізації України.

"Ми хочемо розширити охоплення, так щоб під санкції могла потрапити будь-яка компанія, яка представляє інтерес для Кремля, і сам російський режим, щоб путінським олігархам і компаніям, які підтримують російську державу, не було куди сховатися", — розповіла Елізабет Трасс.

При цьому політикиня не відкидає, що обмеження торкнуться нерухомості в Лондоні, якою володіють близькі до режиму Путіна особи.

"Ці законодавчі акти дозволять нам вражати набагато ширше коло цілей, тому ні в кого не буде підстав думати, що він захищений від санкцій", — додала глава британського МЗС.

Запропонувати на розгляд парламенту відповідні законопроєкти Трасс має вже 31 січня. Політика санкційного тиску разом із комплексом дипломатичних заходів, на думку міністерки, має вплинути на Росію та утримати її від подальшої агресії.

Раніше міністерка закордонних справ Великобританії Елізабет Трасс уже повідомляла, що Великобританія має намір посилити санкції проти Росії. Частина заходів, заявила вона, може зачепити особисто президента Росії Володимира Путіна.

Раніше Фокус повідомляв, що колишній український нардеп Євген Мураєв заявив про можливість подання судового позову до уряду Великобританії через твердження британського міністерства закордонних справ щодо наміру Росії зробити його лояльним лідером України.