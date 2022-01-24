"Путіна ніколи не бачив": Мураєв хоче подати до суду на уряд Великої Британії

Екснардеп просить владу Великобританії надати конкретні докази його змови з Кремлем і навіть готовий їхати до Лондона відстоювати свої інтереси.

Колишній український нардеп Євген Мураєв заявив про можливість подання судового позову до уряду Великої Британії через твердження британського міністерства закордонних справ щодо наміру Росії зробити його лояльним лідером України. Про це він повідомив у коментарі британській газеті The Independent.

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Мураєв збирається подати до суду на МЗС Великобританії через "абсурдну, але дуже шкідливу фантазію", яка призвела до погроз на адресу його сім'ї, йдеться в матеріалі.

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У бесіді із The Independent Мураєв просив владу Великобританії надати конкретні докази його змови з Кремлем. За словами екснардепа, він готовий приїхати до Лондона та брати участь у будь-яких судових розглядах.

"Ситуація викликає багато питань. Чи залишусь я під санкціями Росії, очолюючи їхній уряд у Києві. Чи зустрінуся я з (президентом РФ Володимиром) Путіним, якого ніколи в житті не зустрічав. Чи заарештують мене, якщо я приїхав до Москви, перебуваючи під санкціями", — пояснив він.

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Експолітик додав, що гадки не має, чому міністриня закордонних справ Великобританії Ліз Трасс зробила такі висновки. МЗС Великобританії могло отримати дезінформацію від "деяких елементів в Україні" та повторили її без належної перевірки, сказав Мураєв.

"Хочу сказати, що не беру участі в жодній змові та не буду частиною уряду, нав'язаного будь-якими іноземними окупантами, ким би вони не були", — сказав він.

У чому звинувачують Мураєва?

Міністерство закордонних справ Великобританії 23 січня опублікувало заяву про плани РФ привести до влади в Україні "проросійського лідера". Потенційним кандидатом на роль такого лідера було названо Мураєва.

За даними британського МЗС, спецслужби Росії також підтримують зв'язки з політиками часів президентства Віктора Януковича — Миколою Азаровим, Сергієм Арбузовим, Андрієм Клюєвим і Володимиром Сівковичем.

Росія назвала такі твердження "дезінформацією і спробою збільшити ескалацію напруженості навколо України".

Розвідка США погоджується з інформацією МЗС Великобританії. За словами прессекретарки Ради національної безпеки США Емілі Хорн, уряд РФ "планує посадити в Києві проросійського лідера".

Нагадаємо, що до 19 січня біля кордонів з Україною було майже 104 тис. військовослужбовців РФ бойового складу. За наказом із Москви за тиждень ця кількість може збільшитись ще на сто тисяч.

Російське командування збільшило військову допомогу бойовикам "Л/ДНР". РФ з початку січня звозила туди паливо, танки, самохідні артилерійські установки, а також снаряди для мінометів та артилерії.