"Путина никогда не видел": Мураев хочет подать в суд на правительство Великобритании

Экс-нардеп просит власти Великобритании предоставить конкретные доказательства его сговора с Кремлем и даже готов ехать в Лондон отстаивать свои интересы.

Бывший украинский нардеп Евгений Мураев заявил о возможности подачи судебного иска к правительству Великобритании из-за утверждений британского министерства иностранных дел о намерении России сделать его лояльным лидером Украины. Об этом он сообщил в комментарии британской газете The Independent.

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Мураев собирается подать в суд на МИД Великобритании из-за "абсурдной, но очень вредной фантазии", которая привела к угрозам в адрес его семьи, говорится в материале.

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В беседе с The Independent Мураев просил власти Великобритании предоставить конкретные доказательства его сговора с Кремлем. По словам экс-нардепа, он готов приехать в Лондон и участвовать в любых судебных разбирательствах.

"Ситуация вызывает много вопросов. Останусь ли я под санкциями России, возглавляя их правительство в Киеве. Встречусь ли я с (президентом РФ Владимиром) Путиным, которого никогда в жизни не встречал. Арестуют ли меня, если я приехал в Москву, находясь под санкциями", — объяснил он.

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Экс-политик добавил, что понятия не имеет, почему министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сделала такие выводы. МИД Великобритании могло получить дезинформацию от "некоторых элементов в Украине", и повторили ее без надлежащей проверки, сказал Мураев.

"Хочу сказать, что не участвую ни в каком заговоре и не буду частью правительства, навязанного какими-либо иностранными оккупантами, кем бы они ни были", – заключил он.

В чем обвиняют Мураева?

Министерство иностранных дел Великобритании 23 января опубликовало заявление о планах РФ привести к власти в Украине "пророссийского лидера". Потенциальным кандидатом на роль такого лидера назвали Мураева.

По данным британского МИД, спецслужбы России также поддерживают связи с политиками времен президентства Виктора Януковича – Николаем Азаровым, Сергеем Арбузовым, Андреем Клюевым и Владимиром Сивковичем.

Россия назвала такие утверждения "дезинформацией и попыткой увеличить эскалацию напряженности вокруг Украины".

Разведка США согласна с информацией МИД Великобритании. По словам пресс-секретаря Совета национальной безопасности США Эмили Хорн, правительство РФ "планирует посадить в Киеве пророссийского лидера".

Напомним, что к 19 января возле границ с Украиной было около 104 тыс. военнослужащих РФ боевого состава. По приказу из Москвы за неделю это количество может увеличиться еще на сто тысяч.

Российское командование увеличило военную помощь боевикам "Л/ДНР". РФ с начала января свозила туда топливо, танки, самоходные артиллерийские установки, а также снаряды для минометов и артиллерии.