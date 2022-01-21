Зеленского предупредят за неделю в случае неминуемого нападения России

Россия может в любой момент увеличить численность войск на границе с Украиной. Если будет неминуемая угроза, руководство страны предупредят минимум за неделю.

По состоянию на 19 января возле украинских границ находилось 104 тыс. военнослужащих РФ боевого состава, а также несколько десятков (приближается до ста тысяч) подразделений обеспечения. Об этом заявил член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, пишет Укринформ.

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Еще на расстоянии 200-300 км от украинской границы есть дополнительные войска России. В течение недели по указанию Москвы численность военных может возрасти на десятки тысяч или даже до ста тысяч.

"Оценивая это все, мы понимаем, что есть большая угроза, но о ее превращении из потенциальной в реальную разведка точно предупредит руководство государства не менее чем за неделю или десять дней", — отметил Вениславский.

По его словам, когда президент увидит, что угроза из потенциальной превращается в неминуемую, украинцев об этом проинформируют.

Также член парламентского комитета заявил, что рост панических настроений в обществе плохо отразится на экономике и только даст еще больше сил агрессору для осуществления своего плана.

Напомним, появилась информация, что группировка российско-оккупационных войск на Донбассе начала получать вооружение, боевую технику и топливо из РФ.

Глава Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявлял, что вблизи украинской границы размещено стотысячное российское войско, и численность солдат может только увеличиваться. Также он сообщил, что армия РФ насчитывает около миллиона военных.