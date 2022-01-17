Украина имеет дело с армией РФ, которая состоит почти из миллиона военных, - Залужный

Россия имеет все возможности, чтобы значительно увеличить число военных на границе и в НАТО понимают эту угрозу.

Вблизи украинской границы размещено 100-тысячное российское войско, но эта цифра может увеличиться. Армия РФ начисляет около миллиона военнослужащих и это прямая угроза. Об этом заявил глава Вооруженных сил Украины Валерий Залужный для Укринформа.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Мне, как человеку военному, не нравится эта цифра в 100 тысяч. Поверьте мне, что послезавтра эта цифра может составить 210 тысяч, а через неделю – 780 тысяч, – у Российской Федерации есть для этого все возможности. Давайте говорить об этом прямо и открыто: мы сейчас имеем дело с армией Российской Федерации, которая сегодня насчитывает почти миллион военнослужащих",- заявил Залужный.

По его словам, в НАТО хорошо понимают и оценивают угрозу от многочисленности военных РФ.

"Кстати, из этого общения в рамках Военного Комитета НАТО с коллегами я произвел устойчивое впечатление – они все ясно и прекрасно понимают с военной точки зрения. Вообще люди военные проще смотрят на вещи, что позволяет им делать абсолютно верные оценки ситуации", — отметил глава ВСУ.

Напомним, в начале января сообщалось, что Россия продолжает перебрасывать эшелоны с военной техникой в Брянскую область, граничащую с Украиной. Переброску войск РФ начала осенью, из-за чего власти начали говорить о возможном вторжении в Украину.

Также Фокус писал, что в нашей разведке Минобороны сообщили: Украина одна не выдержит полномасштабное вторжение России, для этого потребуется помощь Запада.