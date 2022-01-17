Україна має справу з армією РФ, яка складається майже з мільйона військових, — Залужний
Росія має всі можливості, щоб значно збільшити кількість військових на кордоні і в НАТО розуміють цю загрозу.
Поблизу українського кордону розміщене 100-тисячне російське військо, але ця цифра може збільшитись. Армія РФ нараховує близько мільйона військовослужбовців, і це пряма загроза. Про це заявив голова Збройних Сил України Валерій Залужний для Укрінформу.
"Мені, як людині військовій, не подобається ця цифра, 100 тисяч. Повірте мені, що післязавтра ця цифра може становити 210 тисяч, а через тиждень — 780 тисяч, — у Російської Федерації є для цього всі можливості. Давайте говорити про це прямо і відкрито: ми зараз маємо справу з армією Російської Федерації, яка сьогодні налічує майже мільйон військовослужбовців", — заявив Залужний.
За його словами, у НАТО добре розуміють та оцінюють загрозу від численності військових РФ.
"До речі, з цього спілкування у межах Військового Комітету НАТО з колегами я справив стійке враження — вони всі ясно і чудово розуміють з військової точки зору. Взагалі люди військові простіше дивляться на речі, що дозволяє їм робити абсолютно правильні оцінки ситуації", — зазначив голова ЗСУ.
Нагадаємо, на початку січня повідомлялося, що Росія продовжує перекидати ешелони з військовою технікою до Брянської області, що межує з Україною. Перекидання військ РФ почалося восени, через що влада почала говорити про можливе вторгнення в Україну.
Також Фокус писав, що у нашій розвідці Міноборони повідомили: Україна одна не витримає повномасштабне вторгнення Росії, для цього знадобиться допомога Заходу.