Україна має справу з армією РФ, яка складається майже з мільйона військових, — Залужний

Росія має всі можливості, щоб значно збільшити кількість військових на кордоні і в НАТО розуміють цю загрозу.

Поблизу українського кордону розміщене 100-тисячне російське військо, але ця цифра може збільшитись. Армія РФ нараховує близько мільйона військовослужбовців, і це пряма загроза. Про це заявив голова Збройних Сил України Валерій Залужний для Укрінформу.

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"Мені, як людині військовій, не подобається ця цифра, 100 тисяч. Повірте мені, що післязавтра ця цифра може становити 210 тисяч, а через тиждень — 780 тисяч, — у Російської Федерації є для цього всі можливості. Давайте говорити про це прямо і відкрито: ми зараз маємо справу з армією Російської Федерації, яка сьогодні налічує майже мільйон військовослужбовців", — заявив Залужний.

За його словами, у НАТО добре розуміють та оцінюють загрозу від численності військових РФ.

"До речі, з цього спілкування у межах Військового Комітету НАТО з колегами я справив стійке враження — вони всі ясно і чудово розуміють з військової точки зору. Взагалі люди військові простіше дивляться на речі, що дозволяє їм робити абсолютно правильні оцінки ситуації", — зазначив голова ЗСУ.

Нагадаємо, на початку січня повідомлялося, що Росія продовжує перекидати ешелони з військовою технікою до Брянської області, що межує з Україною. Перекидання військ РФ почалося восени, через що влада почала говорити про можливе вторгнення в Україну.

Також Фокус писав, що у нашій розвідці Міноборони повідомили: Україна одна не витримає повномасштабне вторгнення Росії, для цього знадобиться допомога Заходу.