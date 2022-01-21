Зеленського попередять за тиждень у разі неминучого нападу Росії

Росія може будь-якої миті збільшити чисельність військ на кордоні з Україною. Якщо буде неминуча загроза, керівництво країни попередять щонайменше за тиждень.

Станом на 19 січня біля українських кордонів було 104 тис. військовослужбовців РФ бойового складу, а також кілька десятків (наближається до ста тисяч) підрозділів забезпечення. Про це заявив член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, пише Укрінформ.

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Ще на відстані 200-300 км. від українського кордону є додаткові війська Росії. Протягом тижня за вказівкою Москви чисельність військових може зрости на десятки тисяч чи навіть до ста тисяч.

"Оцінюючи це все, ми розуміємо, що є велика загроза, але про її перетворення з потенційної на реальну розвідка точно попередить керівництво держави не менше ніж за тиждень чи десять днів", — зазначив Веніславський.

За його словами, коли президент побачить, що загроза з потенційної перетворюється на неминучу, українців про це проінформують.

Також член парламентського комітету заявив, що зростання панічних настроїв у суспільстві погано позначиться на економіці і лише дасть ще більше сили агресору для здійснення свого плану.

Нагадаємо, з'явилася інформація, що угруповання російсько-окупаційних військ на Донбасі почало отримувати озброєння, бойову техніку та паливо з РФ.

Голова Збройних сил України Валерій Залужний заявляв, що поблизу українського кордону розміщено стотисячне російське військо, і чисельність солдатів може лише збільшуватися. Також він повідомив, що армія РФ налічує близько мільйона військових.