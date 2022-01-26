Можуть торкнутися Путіна: Великобританія збирається посилити санкції проти Росії

Законопроєкт про посилення санкцій буде розроблено протягом кількох днів. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон розповів, що пояснював особисто Путіну про руйнівні наслідки санкцій для економіки Росії, які підготували до ЄС і НАТО.

Великобританія має намір посилити санкції проти Росії, якщо вона нападе на Україну. Великобританія вже готує законопроєкт про це, а нові санкції можуть зачепити особисто президента Росії Володимира Путіна. Про це заявила міністерка закордонних справ Великобританії Елізабет Трасс, повідомляє британське видання Reuters.

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"Ми запропонуємо нове законодавство, щоб посилити наш режим санкцій, щоб ми могли націлюватися на більше компаній і окремих осіб у Росії. Ми розробимо це протягом найближчих кількох днів. Я не виключаю цього" — сказала Трасс.

Відповідаючи на запитання про санкції проти Путіна, сказала: "Ми не виключаємо нічого".

Раніше британський прем'єр Борис Джонсон заявляв, що Британія не замислюючись запровадить санкції проти Росії. Він запевнив, що його уряд швидко та рішуче запровадить нові санкції проти Росії, Володимира Путіна та його оточення в разі вторгнення в Україну. Про це він сказав у зверненні до Палати громад.

Прем'єр-міністр Великобританії запевнив депутатів, що особисто пояснював Путіну про руйнівні наслідки для економіки Росії від санкцій, які підготували країни НАТО та ЄС. Крім того, Британія наполягає на посиленні пакету санкцій у НАТО.

"Немає нічого нового в тому, щоб великі та могутні нації використовували загрозу грубої сили, щоб налякати розумних людей, щоб вони поступилися абсолютно неприйнятним вимогам. Але якщо президент Путін обрав шлях кровопролиття та руйнування, він має усвідомити, що це буде і трагічно, і марно, і ми не повинні дозволяти йому вірити, що він може легко забрати якусь меншу частину України, нарізати салямі, бо опір буде лютий", — сказав він.

Раніше повідомлялося, що Британія хоче створити потрійний союз із Україною та Польщею й опублікувала карту. Росія та Білорусь на карті зображені як ворожі потрійному союзу країни. Міністерка закордонних справ Елізабет Трасс заявила, що вторгнення Росії в Україну викличе тривалу війну, як у Чечні чи Афганістані.

Фокус писав про те, що Великобританія хоче відправити в Україну більше зброї. За словами міністра оборони Британії Бена Воллеса, Сполучене Королівство готове відправити додатково 2000 одиниць протитанкових ракетних систем. Раніше частина таких систем уже прибула до України.