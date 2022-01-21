Британия хочет создать тройственный союз с Украиной и Польшей: опубликована карта
Британский совет по геостратегии представил Россию и Беларусь враждебными тройственному союзу государствами.
Великобритания рассматривает вариант создания союза с Польшей и Украиной, он будет называться тройственный. Об этом сообщила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, выступая в Институте Лоуи в Австралии.
"Мы укрепляем наше партнерство после переговоров на высоком уровне в Лондоне в декабре и развиваем новые трехсторонние связи с Польшей и Украиной. Нужно, чтобы все активизировались, вместе с нашими союзниками мы будем продолжать поддерживать Украину и призывать Россию к деэскалации", — отметила глава британской дипломатии.
Карта тройственного союза
Британский совет по геостратегии опубликовал в Twitter карту, на которой территории трех стран соединены осью. Их окружают страны-союзники НАТО.
Российская Федерация и Беларусь на карте представлены как враждебные тройственному союзу государства.
"Кремль не усвоил уроки истории"
Лиз Трасс считает, что Россия мечтает воссоздать Советский Союз и разделить его территорию по этническому и языковому признаку.
"Мы знаем, какие ужасные потери в виде человеческих жизней он принесет. Вот почему мы призываем президента РФ Владимира Путина воздержаться и отступить от Украины, прежде чем он совершит крупную стратегическую ошибку", – заявила британский министр.
Трасс отметила, что вторжение РФ в Украину вызовет длительную войну как в Чечне или Афганистане.
Напомним, что США будут считать вторжением в Украину любое нарушение границы российскими мобилизованными войсками, в том числе переход границы "зелеными человечками".
Президент США рассуждал о "незначительном вторжении" РФ в Украину. При таком раскладе Москве грозят более мягкие последствия, чем в случае с полномасштабным нападением, заявил Байден.
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на оценку Байдена и сообщил, что понятия "незначительная агрессия" не существует, как и незначительных жертв и маленького горя от утраты близких.