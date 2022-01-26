Могут коснуться Путина: Великобритания собирается усилить санкции против России
Законопроект об усилении санкций будет разработан в течении нескольких дней. Премьер-министр Великобританиии Борис Джонсон рассказал, что обьяснял лично Путину о разрушительных последствиях санкций для экономики России, которые подготовили в ЕС и НАТО.
Великобритания собирается усилить санкции против России, если она нападет на Украину. Великобритания уже готовит законопроект об этом, а новые санкции могут коснуться лично президента России Владимира Путина. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс, сообщает британское издание Reuters.
"Мы предложим новое законодательство, чтобы ужесточить наш режим санкций, чтобы мы могли нацелиться на больше компаний и отдельных лиц в России. Мы разработаем это в ближайшие несколько дней. Я не исключаю этого" — сказала Трасс.
Отвечая на вопрос о санкциях против Путина сказала: "Мы не исключаем ничего"
Ранее британский премьер Борис Джонсон заявлял, что Британия не задумываясь введет санкции против России. Он заверил, что его правительство быстро и решительно введет новые санкции против России, Владимира Путина и его окружения в случае вторжения в Украину. Об этом он сказал в обращении в Палате общин.
Премьер-министр Великобритании заверил депутатов, что объяснял лично Путину о разрушительных последствиях для экономики России от санкций, которые подготовили страны НАТО И ЕС. Кроме того, Британия настаивает на усилении пакета санкций в НАТО.
"Нет ничего нового в том, чтобы великие и могущественные нации использовали угрозу грубой силы, чтобы напугать умных людей, чтобы они уступили совершенно неприемлемым требованиям. Но если президент Путин выбрал путь кровопролития и разрушения, он должен осознать, что это будет и трагически, и бесполезно, и мы не должны позволять ему верить, что он может легко забрать какую-нибудь меньшую часть Украины, нарезать салями, потому что сопротивление будет свирепое", — сказал он.
Ранее сообщалось, что Британия хочет создать тройственный союз с Украиной и Польшей и опубликовали карту. Россия и Беларусь на карте изображены, как враждебные тройственному союзу страны. Министр иностранных дел Элизабет Трасс заявила, что вторжение России в Украину вызовет длительную войну, как в Чечне или в Афганистане.
Фокус писал о том, что Великобритания хочет отправить в Украину больше оружия. По словам министра обороны Британии Бена Уоллеса, Соединенное Королевство готово отправить дополнительно 2000 единиц противотанковых ракетных систем. Ранее часть таких систем уже прибыла в Украину.