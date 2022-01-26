Могут коснуться Путина: Великобритания собирается усилить санкции против России

Законопроект об усилении санкций будет разработан в течении нескольких дней. Премьер-министр Великобританиии Борис Джонсон рассказал, что обьяснял лично Путину о разрушительных последствиях санкций для экономики России, которые подготовили в ЕС и НАТО.

Великобритания собирается усилить санкции против России, если она нападет на Украину. Великобритания уже готовит законопроект об этом, а новые санкции могут коснуться лично президента России Владимира Путина. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс, сообщает британское издание Reuters.

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"Мы предложим новое законодательство, чтобы ужесточить наш режим санкций, чтобы мы могли нацелиться на больше компаний и отдельных лиц в России. Мы разработаем это в ближайшие несколько дней. Я не исключаю этого" — сказала Трасс.

Отвечая на вопрос о санкциях против Путина сказала: "Мы не исключаем ничего"

Ранее британский премьер Борис Джонсон заявлял, что Британия не задумываясь введет санкции против России. Он заверил, что его правительство быстро и решительно введет новые санкции против России, Владимира Путина и его окружения в случае вторжения в Украину. Об этом он сказал в обращении в Палате общин.

Премьер-министр Великобритании заверил депутатов, что объяснял лично Путину о разрушительных последствиях для экономики России от санкций, которые подготовили страны НАТО И ЕС. Кроме того, Британия настаивает на усилении пакета санкций в НАТО.

"Нет ничего нового в том, чтобы великие и могущественные нации использовали угрозу грубой силы, чтобы напугать умных людей, чтобы они уступили совершенно неприемлемым требованиям. Но если президент Путин выбрал путь кровопролития и разрушения, он должен осознать, что это будет и трагически, и бесполезно, и мы не должны позволять ему верить, что он может легко забрать какую-нибудь меньшую часть Украины, нарезать салями, потому что сопротивление будет свирепое", — сказал он.

Ранее сообщалось, что Британия хочет создать тройственный союз с Украиной и Польшей и опубликовали карту. Россия и Беларусь на карте изображены, как враждебные тройственному союзу страны. Министр иностранных дел Элизабет Трасс заявила, что вторжение России в Украину вызовет длительную войну, как в Чечне или в Афганистане.

Фокус писал о том, что Великобритания хочет отправить в Украину больше оружия. По словам министра обороны Британии Бена Уоллеса, Соединенное Королевство готово отправить дополнительно 2000 единиц противотанковых ракетных систем. Ранее часть таких систем уже прибыла в Украину.