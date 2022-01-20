Великобританія планує надіслати більше зброї в Україну — Daily Mail

За словами Міністра оборони Великобританії, Україна може отримати додатково 2000 одиниць протитанкових ракетних систем.

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що Сполучене Королівство готове відправити більше зброї в Україну, щоб запобігти російському вторгненню. Про це пише Daily Mail.

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Зокрема, Волесс сказав, що Великобританія може додатково доставити 2000 одиниць пускових установок протитанкових ракет, частина яких цього тижня вже прибула в Україну.

В ексклюзивному інтерв'ю виданню міністр сказав: "Я уважно вивчатиму питання про направлення в Україну більшої кількості оборонного озброєння. Великобританія має намір підтримувати Україну, її суверенітет і наші спільні інтереси. Британія підтримує своїх союзників", — зазначив Волесс, додавши при цьому, що військова допомога Україні з боку Великої Британії триває вже 8 років.

Реакція Кремля

У свою чергу в посольстві Росії у Великій Британії відреагували на постачання протитанкової зброї в Україну та звинуватила британську сторону у розпалюванні напруженості в регіоні.

"Цілком зрозуміло, що відправлення Великобританією летальної зброї в Україну лише підігріє кризу і посилить напруженість", — зазначили російські дипломати.

Позиція України

Зі свого боку, Україна вчора зажадала запровадження економічних санкцій проти Росії до вторгнення, а не після. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що він хоче вжити заходів проти режиму російського лідера Володимира Путіна та його оточення вже зараз. Він вважає, що зволікання може призвести до катастрофи для Європи, оскільки ескалація конфлікту між РФ та Україною призведе до великих жертв і викличе наплив біженців до країн ЄС.

'Наші партнери можуть зробити більше, наприклад, ввести санкції до вторгнення, а не після. Покажімо Кремлю, що ви розумієте загрозу і як можна зробити вторгнення дуже дорогим для них", — наголосив Резніков.

Видання пише, що можливість додаткових постачань зброї з боку Великобританії буде вітатись українським урядом, який назвав постачання озброєння військово-транспортними літаками цього тижня "першим необхідним кроком".

Раніше повідомлялося, що Великобританія за дві доби з моменту оголошення про постачання протитанкових комплексів направила вже 6 літаків Королівських ВПС.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував цей крок з боку Великобританії та сказав, що "це надзвичайно небезпечно і не сприяє зниженню напруженості".