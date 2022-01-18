"Надзвичайно небезпечно": Кремль відреагував на постачання британської зброї в Україну

За словами прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова, відновлення поставок озброєння в Україну не сприяють зниженню напруженості.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував постачання в Україну озброєння із Великобританії, яке сьогодні прибуло рейсами військово-транспортних літаків С-17 Королівських ВПС. Як повідомляє агентство ТАРС, Пєсков зазначив, що нові поставки озброєнь не сприяють зниженню напруженості.

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На думку прессекретаря, озброєння, що поставляється, є не оборонним, а наступальним.

"Це все йде в руслі наших занепокоєнь у зв'язку з освоєнням території України з боку різних постачальників озброєнь, які найчастіше не лише є оборонними, а й наступальними", — зазначив Пєсков.

Він також згадав про постачання додаткового озброєння, зокрема переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК), наголосивши при цьому, що їхня циркуляція регулюється міжнародним правом.

"Це надзвичайно небезпечно та не сприяє зниженню напруженості", — сказав представник Кремля.

Про які ПЗРК йдеться Пєсков не уточнив, однак відомо, що, згідно із заявою міністра оборони Великобританії Бена Волесса, в Україну планувалося доставити протитанкові комплекси NLAW для підвищення обороноздатності української армії. Ці комплекси малої дальності мають виключно оборонний характер, розміщення яких в Україні не може загрожувати Російській Федерації.

Нагадаємо, що в Україну прибув третій літак із Великобританії, який доставив переносне протитанкове озброєння NLAW. За словами міністра оборони Великобританії Бена Волесса, озброєння має виключно стратегічний характер і поставлене в Україну для підвищення оборонного потенціалу.

Британські літаки, що доставляють озброєння, під час польоту змушені облітати повітряний простір Німеччини через ветування постачання зброї країн НАТО.