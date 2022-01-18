В Україну прибув третій борт із британською зброєю: що це може бути (фото)

Після рішення Міноборони Великобританії про постачання зброї в Київ приземлилося вже три літаки з озброєнням. Ймовірно, британці постачають нашій країні протитанкові комплекси NLAW.

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що через загрози з боку Росії Сполучене Королівство поставить Україні пакет допомоги для підвищення обороноздатності. Про це повідомляє The Guardian.

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За словами міністра, озброєння не матиме стратегічного характеру та не матиме загрози для Росії. Зброя матиме виключно оборонний характер. Як пишуть у виданні, найімовірніше, Україні постачають переносну протитанкову зброю з дальністю в кілька сотень метрів.

Характеристики протитанкових ракет дозволять знищувати танки, що є основою російської армії. За своїми можливостями, як вважають експерти, вони будуть як Javelin, але не настільки потужними. Після оголошення про своє рішення ще вчора в Україну прибули два борти зі зброєю. Сьогодні вранці в Києві приземлився третій літак із протитанковою зброєю.

[ + – ] Постачання відбувається в обхід території Німеччини

[ + – ] Третій борт із британською зброєю прилетів рано-вранці

Яку зброю може постачати Британія Україні?

У виданні Defense Express припускають, що, ймовірно, Великобританія поставить переносний протитанковий керований ракетний комплекс малої дальності. Під такий опис підходить NLAW. Він створений для швидкої атаки по танку. Принцип атаки схожий на Javelin — ракета уражає танк зверху.

NLAW виробляється з 2009 року силами Thales Air Defense. Здатний вести вогонь на відстані до 800 метрів. Його вага становить 12,5 кг, а час для активації системи та відкриття вогню становить 2-3 секунди. Також протитанковий комплекс дозволяє вести вогонь із закритих позицій.

[ + – ] Порівняльна таблиця NLAW і Javelin

На відміну від Javelin для ведення вогню достатньо однієї людини. Калібр ракети складає 150 мм.

[ + – ] Робота протитанкового комплексу

Нагадаємо, 17 січня міністр оборони Бен Воллес анонсував постачання легких протитанкових оборонних систем Україні для підвищення обороноздатності від російської загрози. Пізніше стало відомо, що британські військові літаки облітають повітряний простір Німеччини через позицію про постачання озброєння Україні по лінії НАТО.