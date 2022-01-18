Британские военные самолеты с военной помощью Украине облетают воздушное пространство Германии

Вероятно, маршрут для британских самолетов проложен с учетом позиции Германии относительно поставок вооружения Украине по линии НАТО.

Британские военные самолеты, доставляющие в Украину вооружение для усиления обороноспособности украинской армии, вынуждены облетать воздушное пространство Германии. Об этом сообщил основатель издания Conflict News Кайл Глен в своем Twitter.

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Военный эксперт в качестве доказательства опубликовал данные Flight Radar, на которых видно что транспортные самолеты Великобритании летят в Украину не через Германию по прямому пути, а через Данию и Польшу.

Глен задается вопросом, не отказала ли Германия пропустить через свое воздушное пространство два самолета С-17 Королевских ВВС из-за блокирования поставок вооружения в Украину по линии НАТО.

Что заявила Анналена Бербок в Киеве?

Вероятно, такой маршрут был проложен из-за последнего заявления министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая вчера проводила встречу с украинским руководством в Киеве. По ее словам, позиция Германии относительно поставок вооружения в Украину остается неизменной.

"Позиция правительства Германии по поставкам оружия, учитывая нашу рестриктивную политику экспорта вооружений, известна, и это объясняется также нашей историей", — заявила Бербок.

Глава МИД ФРГ отметила, что Германия предоставляет украинской стороне посильную многостороннюю помощь в плане лечения украинских военных в Берлине и создании передвижного военного лазарета. Также Бербок добавила, что существует совместная поддержка со стороны ЕС, НАТО и "Большой семерки" относительно деэскалации напряженности в Украине.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду того, что консультации между двумя странами по данному вопросу еще полностью не завершены.

"Мы прекрасно знаем, как использовать оружие для защиты украинской территории, и мы над этим ежедневно работаем, имеем неплохие результаты, и наш диалог с Германией по этому вопросу продолжится", — сказал Кулеба.

Напомним, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок провела встречу в Киеве на выскоком уровне, во время которой были обговорены вопросы безопасности в рамках "нормандского процесса". При этом глава МИД отметила, что основные принципы, к которым в том числе относится территориальная неприкосновенность Украины, будут неизменными.

Для повышения обороноспособности Украины на фоне вероятности военного вторжения РФ Великобритания поставит легкие противотанковые оборонительные системы. По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, оружие имеет стратегическое назначения и не представляет угрозы России.