Нормандский формат. Глава МИД Германии обозначила основные темы переговоров в Киеве

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что главная цель визита — переговоры по вопросам безопасности в рамках "нормандского процесса".

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок обозначила основные темы переговоров, которые она проведет в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Как сообщает издание Tagesschau, глава МИД Германии прежде всего заявила, что не станет вести "переговоров об Украине в обход Украины".

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Бербок планирует посетить за два дня две столицы — Киев и Москву, но первый визит она совершит в столицу Украины. Целью визита главы МИД ФРГ — выяснить уровень готовности двух стран действовать в рамках "нормандского процесса".

"Я хочу на месте выяснить, есть ли готовность прийти к решениям дипломатическим путем — прежде всего снова наполнить жизнью "нормандский процесс" и наконец-то добиться прогресса в реализации минских договоренностей", — заявила министр перед вылетом в Киев.

Дипломат добавила, что на встрече также будут подняты вопросы по "зеленой" энергетике и соответствующей модернизации украинской системы, развития рынка водорода и вопросы кибербезопасности.

Однако при этом глава МИД отметила, что основные принципы будут неизменными.

"К ним относятся территориальная неприкосновенность, свободный выбор союза и отказ от угрозы насилия как политического инструмента", — подчеркнула Бербок.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга по результатам встречи с Анналеной Бербок заявил, что во время переговоров подробно обсуждался вопрос российской агрессии и намеченных шагов по дипломатическому урегулированию конфликта. По его словам, также был затронут вопрос привлечения зарубежных инвестиций в энергетическую сферу Украины.

Ранее сообщалось посол Украины в Германии Андрей Мельник предъявил правительству Германии претензии и потребовал немедленно прекратить блокирование поставок оружия в Украину по лини НАТО.