Украина требует от Германии немедленно разблокировать поставки оружия, — МИД

Украинский посол в Берлине убежден, что Германия несет такую же историческую ответственность перед Украиной, как и перед Израилем.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник предъявил правительству Германии претензии относительно блокирования поставок оружия в Украину. Он опубликовал в соцсетях пост, в котором сообщил, что Украина требует от правительства ФРГ немедленно прекратить блокирование поставок оружия в Украину по лини НАТО.

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По мнению украинского посла, Германия несет перед Украиной такую же историческую ответственность, как и перед Израилем, поэтому Берлин должен в ближайшее время предоставить Киеву оружие для защиты от российской агрессии.

"Украина требует от нового правительства Германии отбросить морально неправильную политику блокирования и немедленно предоставить Киеву оборонное вооружение для защиты от российской агрессии", — заявил Мельник.

В ответ на заявление украинского посла официальные лица ФРГ сообщили, что Германия уже предоставляет Украине существенную помощь в военном отношении и не собирается менять свою политику в данном контексте. В частности представитель МИД Германии Андреа Зассе в ходе брифинга упомянула о том, что немецкая сторона участвует в строительстве военного госпиталя в Украине, поставке медицинского оборудования, а также принимает в госпиталях Бундесвера раненых украинских военнослужащих.

Также по этому вопросу высказалась и пресс-секретарь федерального правительства Кристине Хофманн. Она подчеркнула, что несмотря на то, что Германия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, российско-украинский конфликт должен быть урегулирован исключительно политическими методами, а не военными.

Как Германия наложила вето на поставку вооружения?

Заявление украинского дипломата связано с событиями в мае прошлого года, когда правительство Ангелы Меркель воспользовалось правом вето и заблокировало поставки натовского вооружения в Украину. Также к вето присоединились и Нидерланды. Таким образом отправка в Украину 90 крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82 из США и 20 комплексов противодействия дронам EDM4S-UA из Литвы была отменена из-за позиции двух стран.

Во время визита Меркель в Украину президент Владимир Зеленский в ходе переговоров с немецким канцлером попросил разблокировать поставки. На что канцлер ответила решительным отказом. Однако на фоне обострения на российско-украинской границе Меркель в конце ноября все же частично сняла вето на отправку в Украину 10 винтовок для борьбы с беспилотниками EDM4S-UA.

Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников назвал "несправедливой" позицию правительства Германии, которое заблокировало поставки оружия Украине по линии НАТО. Такую оценку министр дал исходя из того, что Германия с одной стороны продолжает сотрудничать с Россией по "Северному потоку-2", а с другой — наложила вето на поставку оружия Украине для защиты от российской агрессии.