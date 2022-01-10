Україна вимагає від Німеччини негайно розблокувати постачання зброї, — МЗС

Український посол у Берліні переконаний, що Німеччина несе таку саму історичну відповідальність перед Україною, як і перед Ізраїлем.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник висунув уряду Німеччини претензії щодо блокування постачання зброї в Україну. Він опублікував у соцмережах пост, у якому повідомив, що Україна вимагає від уряду ФРН негайно припинити блокування постачання зброї в Україну лінією НАТО.

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На думку українського посла, Німеччина несе перед Україною таку саму історичну відповідальність, як і перед Ізраїлем, тому Берлін має найближчим часом надати Києву зброю для захисту від російської агресії.

"Україна вимагає від нового уряду Німеччини відкинути морально неправильну політику блокування та негайно надати Києву оборонне озброєння для захисту від російської агресії", — заявив Мельник.

У відповідь на заяву українського посла офіційні особи ФРН повідомили, що Німеччина вже надає Україні суттєву допомогу у військовому відношенні та не збирається змінювати свою політику в цьому контексті. Зокрема, представниця МЗС Німеччини Андреа Зассе в ході брифінгу згадала про те, що німецька сторона бере участь у будівництві військового госпіталю в Україні, постачанні медичного обладнання, а також приймає в госпіталях Бундесверу поранених українських військовослужбовців.

Також із цього питання висловилася й прессекретарка федерального уряду Крістіні Хофманн. Вона наголосила, що попри те, що Німеччина підтримує територіальну цілісність і суверенітет України, російсько-український конфлікт має бути врегульований виключно політичними методами, а не військовими.

Як Німеччина наклала вето на постачання озброєння?

Заява українського дипломата пов'язана з подіями в травні минулого року, коли уряд Ангели Меркель скористався правом вето та заблокував постачання натівського озброєння в Україну. Також до вето приєдналися й Нідерланди. Таким чином відправлення в Україну 90 великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M82 зі США та 20 комплексів протидії дронам EDM4S-UA з Литви було скасовано через позицію двох країн.

Під час візиту Меркель до України президент Володимир Зеленський у ході переговорів із німецькою канцлеркою попросив розблокувати постачання. На що канцлерка відповіла рішучою відмовою. Проте на тлі загострення на російсько-українському кордоні Меркель наприкінці листопада все ж таки частково зняла вето на відправку в Україну 10 гвинтівок для боротьби з безпілотниками EDM4S-UA.

Нагадаємо, що міністр оборони України Олексій Резніков назвав "несправедливою" позицію уряду Німеччини, який заблокував постачання зброї Україні по лінії НАТО. Таку оцінку міністр дав виходячи з того, що Німеччина з одного боку продовжує співпрацювати з Росією щодо "Північного потоку-2", а з іншого — наклала вето на постачання зброї Україні для захисту від російської агресії.