"Це дуже несправедливо": Резніков звинуватив Німеччину в блокуванні постачання зброї Україні
Україна купуватиме летальну зброю в інших союзників – США, Великобританії, Литви та Франції.
Німеччина в листопаді блокувала постачання зброї Україні по лінії НАТО, незважаючи на попередження США про можливе військове вторгнення Росії. Про це сказав Міністр оборони України Олексій Резніков у інтерв'ю Financial Times.
Берлін наклав вето на закупівлю Україною протитанкових гвинтівок і протиснайперських систем через Агентство НАТО із забезпечення та закупівлі. Через деякий час Німеччина пом'якшила позицію щодо гвинтівок, визнавши цю зброю нелетальною.
"Вони (Німеччина) все ще будують газопровід "Північний потік-2" і одночасно блокують наше оборонне озброєння. Це дуже несправедливо", – сказав міністр оборони.
Уряд колишнього канцлера Німеччиною Ангели Меркель вирішив блокувати закупівлю летальної зброї, тому Україна прагнутиме купувати її за двосторонніми угодами із США, Великою Британією, Литвою та Францією.
Газета пише, що ставлення нового уряду Німеччини на чолі з канцлером Олафом Шольцем щодо надання Україні летальної зброї ще не зрозуміло.
Резніков був оптимістично налаштований на отримання ракет і оборонної зброї від США, а також інших західних партнерів після переговорів із колегами, зазначила Financial Times.
Деякі американські сенатори закликають постачати Україні будь-яку зброю, яка буде потрібна для оборони, незважаючи на те, що країна не є членом НАТО.
Нагадаємо, що Резніков просив Пентагон поставити Збройним силам України засоби ППО, РЕБ і вертольоти Мі-17, які призначалися для Афганістану. Це озброєння має створити потенційний щит від руйнівних бомбардувань РФ і електромагнітних атак.