"Це дуже несправедливо": Резніков звинуватив Німеччину в блокуванні постачання зброї Україні

Україна купуватиме летальну зброю в інших союзників – США, Великобританії, Литви та Франції.

Німеччина в листопаді блокувала постачання зброї Україні по лінії НАТО, незважаючи на попередження США про можливе військове вторгнення Росії. Про це сказав Міністр оборони України Олексій Резніков у інтерв'ю Financial Times.

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Берлін наклав вето на закупівлю Україною протитанкових гвинтівок і протиснайперських систем через Агентство НАТО із забезпечення та закупівлі. Через деякий час Німеччина пом'якшила позицію щодо гвинтівок, визнавши цю зброю нелетальною.

"Вони (Німеччина) все ще будують газопровід "Північний потік-2" і одночасно блокують наше оборонне озброєння. Це дуже несправедливо", – сказав міністр оборони.

Уряд колишнього канцлера Німеччиною Ангели Меркель вирішив блокувати закупівлю летальної зброї, тому Україна прагнутиме купувати її за двосторонніми угодами із США, Великою Британією, Литвою та Францією.

[ + – ] У Сенаті США вважають, що Україні потрібно постачати будь-яку зброю Фото: Укринформ

Газета пише, що ставлення нового уряду Німеччини на чолі з канцлером Олафом Шольцем щодо надання Україні летальної зброї ще не зрозуміло.

Резніков був оптимістично налаштований на отримання ракет і оборонної зброї від США, а також інших західних партнерів після переговорів із колегами, зазначила Financial Times.

Деякі американські сенатори закликають постачати Україні будь-яку зброю, яка буде потрібна для оборони, незважаючи на те, що країна не є членом НАТО.

Нагадаємо, що Резніков просив Пентагон поставити Збройним силам України засоби ППО, РЕБ і вертольоти Мі-17, які призначалися для Афганістану. Це озброєння має створити потенційний щит від руйнівних бомбардувань РФ і електромагнітних атак.