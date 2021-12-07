Україна запросила у Штатів частину озброєння, призначеного для Афганістану, — Foreign Policy

Через нарощування військ РФ поблизу українських кордонів, міністр оборони Олексій Резніков запросив у США озброєння, яке американці ще ніколи не постачали Києву.

Міністр оборони України Олексій Резніков у процесі візиту до США запросив у Вашингтона постачання озброєння, яке призначалося Афганістану. Про це повідомляє Foreign Policy, ґрунтуючись на переговорах із джерелами в США та Україні.

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Повідомляється, що Україна запросила зразки озброєння, які Штати ще ніколи не постачали Києву. При цьому Резніков попросив про їх постачання якнайшвидше. Український міністр оборони запросив:

засоби радіоелектронної боротьби

засоби пво та морської оборони

Подібне озброєння має створити потенційний щит від руйнівних бомбардувань РФ та електромагнітних атак, які, ймовірно, будуть йти разом із будь-яким наступом на Україну.

Крім засобів ППО та РЕБ Україна потребує додаткового озброєння. Київ запитував військове обладнання, яке призначалося афганському уряду до його захоплення Талібаном, зокрема гелікоптери Мі-17 (Мі-8) та боєприпаси. Нині ці гелікоптери і так знаходяться в Україні на техобслуговуванні.

[ + – ] Мі-17 на заводі "Мотор Січ" Фото: mil.in.ua

Як заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, Штати розглядають питання щодо посилення військової допомоги Україні разом з іншими санкціями, зокрема економічними. Після прохання Резнікова, як пишуть журналісти, США направили в Україну своїх представників для оцінки потреб у ППО.

Нагадаємо, за даними CNN, у США обговорюють питання постачання в Україну вертольотів Stinger та Javelin через стягування російських військ. В американському сенаті попереджають Росію, що Україна для них стане "новим Афганістаном".