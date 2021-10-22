Так і не відправили замовнику. На "Мотор Січ" простоює Мі-17 для Афганістану (фото)

Українські підприємства мали відремонтувати два борти. Один з них встигли відправити до захоплення країни талібами, а доля другого залишається під питанням.

На території заводу "Мотор Січ" у Запоріжжі знаходиться багатоцільовий вертоліт Мі-17, який належить ВПС Афганістану. Про це повідомляє Мілітарний.

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Борт прибув на українське підприємство 15 липня 2021 року для проведення відновлювальних робіт. Контракт був підписаний за участю "Укрспецекспорту" та Агентства підтримки і закупівель НАТО.

Ремонтно-відновлювальні роботи були виконані "Конотопським Авіаремонтним заводом "Авіакон" і "Мотор Січ"для Афганістану. Після приходу до влади талібів, борт не відправили замовнику. Подальша доля повітряного судна залишається невідомою.

При цьому контракт передбачав ремонт двох вертольотів, один з них встигли передати. Він потрапив до рук Панджшерським повстанцям. Однак зараз його місцезнаходження також невідоме. Серед трофейної техніки талібів він не був поміченим.

[ + – ] Даний Мі-17 потрапив до рук повстанців. Фото: mil.in.ua

Основна версія, як пишуть у виданні, на Мі-17 втекли в Таджикистан колишні члени афганського уряду.

Нагадаємо, талібам вдалося знайти інженерів і деталі до кинутої американської авіації. Місцеві майстри виконують ремонт літаків і вертольотів, щоб створити Військово-повітряні сили. Після виведення американських військ з Афганістану таліби отримали доступ до цілої низки вертольотів по типу СH-46 і літаки Super Tucano.