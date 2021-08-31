Літаки і вертольоти: Талібан отримав ще пул американської техніки після виведення військ (відео)

В одному з ангарів аеропорту Кабула були знайдені вертольоти CH-46, а в іншому — літаки Super Tucano і вертольоти MD 530.

Бойовики Талібану після остаточного виведення американського контингенту з Афганістану отримали в своє розташування низку техніки. Про це повідомляє кореспондент Los Angeles Times у Twitter.

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В одному з ангарів на території аеропорту Кабула, куди увійшли бойовики, були знайдені вертольоти CH-46 Sea Knight американських ВПС. Ці вертольоти використовують з 1960-х років в армії США. Зокрема, вони проводили евакуацію американців із в'єтнамського Сайгона в 1975 році.

На іншому відео, яке опублікував кореспондент, видно літаки A29 Super Tucano і вертольоти MD 540. Однак частина з них, як пише журналіст, виглядають неробочими.

[ + – ] Ліворуч літак Super Tucano, а праворуч — вертоліт MD-530 Фото: скриншот

Літаки A29 Super Tucano — це легкий турбогвинтовий штурмовик, який виробляється бразильською компанією Embaer. Модель А призначена для атаки і збройної розвідки, атаки і прикриття, а також перехоплення малих літаків.

[ + – ] Таліби біля вертольота MD-530 Фото: скриншот

Вертольоти MD 530 — це серія вертольотів, яка використовується для різних цілей. Модифікація 530 має більш потужний двигун (650 кінських сил проти 420 в базовій версії MD 500). Розробник і виробник Hughes Helicopters. У строю знаходяться з 1960-х років.

Нагадаємо, Трамп-молодший заявив, що США залишили талібам зброї на 85 млрд доларів, зокрема 55 літаків, 109 вертольотів і понад 16 тисяч приладів нічного бачення. Через це в США розгорівся скандал, оскільки в Пентагоні не можуть назвати точну кількість озброєння, яке потрапило в руки талібам.