Самолеты и вертолеты: Талибан заполучил еще пул американской техники после вывода войск (видео)

В одном из ангаров аэропорта Кабула были обнаружены вертолеты CH-46, а в другом — самолеты Super Tucano и вертолеты MD 530.

Боевики Талибана после окончательного вывода американского контингента из Афганистана получили в свое расположение ряд техники. Об этом сообщает корреспондент Los Angeles Times в Twitter.

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В одном из ангаров на территории аэропорта Кабула, куда вошли боевики, были обнаружены вертолеты CH-46 Sea Knight американских ВВС. Данные вертолеты используют с 1960-х годов в армии США. В частности, они проводили эвакуацию американцев из вьетнамского Сайгона в 1975 году.

На другом видео, которое опубликовал корреспондент, видны самолеты A29 Super Tucano и вертолеты MD 540. Однако часть из них, как пишет журналист, выглядят нерабочими.

[ + – ] Слева самолет Super Tucano, а справа - вертолет MD-530 Фото: скриншот

Самолеты A29 Super Tucano — это легкий турбовинтовой штурмовик, который производится бразильской компанией Embaer. Модель А предназначена для атаки и вооруженной разведки, атаки и прикрытия, а также перехвата малых самолетов.

[ + – ] Талибы возле вертолета MD-530 Фото: скриншот

Вертолеты MD 530 — это серия вертолетов, которая используется для различных целей. Модификация 530 имеет более мощный двигатель (650 лошадиных сил против 420 в базовой версии MD 500). Разработчик и производитель Hughes Helicopters. В строю находятся с 1960-х годов.

Напомним, Трамп-младший заявил, что США оставили талибам оружия на 85 млрд долларов, в том числе 55 самолетов, 109 вертолетов и более 16 тысяч приборов ночного видения. Из-за этого в США разгорелся скандал, так как в Пентагоне не могут назвать точное количество вооружения, которое попало в руки талибам.