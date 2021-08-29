США оставили талибам оружия на $85 млрд, – Трамп-младший (фото)

55 самолетов, 109 вертолетов, более 16 тысяч приборов ночного видения.

В Афганистане в руки движения "Талибан" попало военное оборудование и вооружение, которое военнослужащие США оставили в этой стране на сумму 85 миллиардов долларов, заявил в своем микроблоге в Twitter сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший.

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По его словам, каждый мужчина, женщина и ребенок в США пожертвовали на цели террористов около 265 долларов, если исходить из того, что в стране проживает около 320 миллионов граждан.

"Молодцы демократы!" – добавил он и прикрепил к сообщению таблицу, согласно которой талибам достались 55 американских самолетов, 8 тысяч грузовиков, более 350 тысяч единиц автоматического оружия, 109 вертолетов, более 16 тысяч приборов ночного видения, а также прочая военная техника и виды вооружения.

[ + – ] Сообщение Трампа-младшего: "Хорошо поработали, демократы!"

Ранее президент США Джо Байден заявил, что США нанесут удары по руководству "Исламского государства" в ответ на взрывы в Кабуле, в результате которых погибли американские военнослужащие и афганские гражданские.

28 августа американские военные нанесли удар с беспилотника по цели "Исламского государства" в Афганистане. Утверждается, что в результате атаки был убит террорист организации, занимавшийся планированием атак на американских солдат.

В свою очередь, бойцы американской армии в своих военных дневниках рассказали, как в результате авиаударов по Афганистану гибли мирные жители.