США залишили талібам зброї на $85 млрд, — Трамп-молодший (фото)

55 літаків, 109 гелікоптерів, понад 16 тисяч приладів нічного бачення.

В Афганістані в руки руху "Талібан" потрапило військове обладнання та озброєння, яке військовослужбовці США залишили в цій країні на суму 85 мільярдів доларів, заявив у своєму мікроблозі в Twitter син колишнього президента США Дональд Трамп-молодший.

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За його словами, кожен чоловік, жінка і дитина в США "пожертвували" на цілі терористів близько 265 доларів, якщо виходити з того, що в країні проживає близько 320 мільйонів громадян.

"Молодці демократи!" — додав він і прикріпив до повідомлення таблицю, згідно з якою талібам дісталися 55 американських літаків, 8 тисяч вантажівок, більше 350 тисяч одиниць автоматичної зброї, 109 вертольотів, понад 16 тисяч приладів нічного бачення, а також інша військова техніка і види озброєння.

[ + – ] Повідомлення Трампа-молодшого: "Добре попрацювали, демократи!"

Раніше президент США Джо Байден заявив, що США завдадуть ударів по керівництву "Ісламської держави" у відповідь на вибухи в Кабулі, в результаті яких загинули американські військовослужбовці і афганські цивільні.

28 серпня американські військові завдали удару з безпілотника по цілі "Ісламської держави" в Афганістані. Стверджується, що в результаті атаки було вбито терориста організації, що займався плануванням атак на американських солдатів.

У свою чергу, бійці американської армії в своїх військових щоденниках розповіли, як в результаті авіаударів по Афганістану гинули мирні жителі.