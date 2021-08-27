"У цьому не було сенсу": військові США розповіли про загибель мирних афганців після авіаударів (відео)

Удари американських дронів мали тільки каральний характер, а військовослужбовці США відчували малу бойову ефективність після атаки з повітря.

Бійці армії США у своїх військових щоденниках розповіли, як у результаті авіаударів по Афганістану гинули мирні жителі. Записи з'явилися на сайті ветеранів США.

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За словами бійців, які брали участь у війні в Афганістані, безпілотники, патрулюючи афганські провінції, відстежували людей, які пересувалися в бронежилетах або з портативними радіоприймачами.

Бойовики руху "Талібан" цілеспрямовано знищували в провінціях Афганістану вежі стільникового зв'язку, змушуючи мирних жителів купувати портативні радіоприймачі.

Як розповідають ветерани війни в Афганістані, одна з трагедій сталася в лютому 2019 року. Пілоти БПЛА Scan Eagle, які базувалися в таборі Дуаєр, засікли чоловіка з рацією в напрямку міста Марджа. Цей населений пункт перебував під впливом талібів, тому спецоперацію з нанесення авіаудару схвалили в командному центрі.

Оператори Scan Eagle чекали, поки чоловік на мотоциклі опиниться на порожній ділянці дороги, щоб мінімізувати втрати серед мирного населення. Один з пілотів БПЛА повернув камеру, щоб продовжити стеження за потенційним об'єктом, у той час як дрон випустив одну зі своїх ракет Hellfire.

У момент авіаудару поруч з об'єктом проїжджала сім'я, яка рухалася в іншому напрямку.

"Чоловік у синьому, афганець з радіоприймачем, за яким вони стежили протягом шести годин, як лиходій з Бонда проходить крізь хмару диму і їде. Ніхто ніколи не знав ні його імені, ні того, ким він був, і чи мав він колись реальні зв'язки з Талібаном. Двоє дорослих і дитина на іншому мотоциклі були вбиті відразу ж", — розповів один військовослужбовець, який брав участь у спецоперації.

Після нанесення авіаудару оператори Scan Eagle спостерігали за тим, як тіла загиблих повантажили у вантажівку і відвезли. Ветеран війни згадує, що після запуску ракети учасники конференц-зв'язку замовкли.

"Ми вбили двох ні в чому не винних чоловіків і заряджувач", — написав у своєму щоденнику один з бійців, використовуючи жаргон "заряджувач" замість дитини.

Військовий інсайдер, який працював з оперативною групою США в Афганістані, розповів, що військовослужбовці відчували малу бойову ефективність після авіаударів безпілотників. За його словами, удари дронів мали тільки каральний характер і в подібних спецопераціях не було ніякого сенсу.

"Удари дронів мали каральний характер. Убивство заради вбивства. Це нігілізм, у цьому немає сенсу. Було зрозуміло, що ми нічого не досягли", — пояснив у коментарі порталу ветеранів інсайдер і додав, що учасники війни в Афганістані побачили в авіаударах тактику підрахунку трупів часів В'єтнамської кампанії, яку використовували як показник успіху.

[ + – ] Авіаудар США по Афганістану

Раніше Фокус повідомляв, що ВПС США завдали авіаударів по талібах в Афганістані. Удари були завдані в провінції Баглан і Кундуз напередодні переговорів тодішнього президента Афганістану Ашрафа Гані з лідером Білого дому Джо Байденом.

Також Фокус розповідав. що США обіцяли продовжити завдавати авіаударів по Афганістану після початку наступу талібів. Військове командування США пояснило, що атаки з повітря продовжаться з метою підтримки урядових військ.